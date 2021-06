Sectors de Junts qüestionen el lideratge de Jordi Sànchez

L'1-O, sempre present

Sectors des'estan organitzant per presentar unacom a secretari general de la formació, segons ha informat Europa Press i ha pogut confirmar. Això es produeix després del malestar que ha provocat la seva interpretació de l'1-O , que se suma a les crítiques internes que va rebre per com va gestionar les negociacions ambper a la investidura de Pere Aragonès i al malestar latent per la conformació de l'estructura governamental. Fonts coneixedores dels bioritmes del partit admeten que hi ha un "debat viu" al partit i el grup parlamentari, però recorden també que les decisions del secretari general sempre s'han resolt amb votacions favorables.Tot i que les veus consultades per aquest diari consideren improbable un relleu al capdavant de la formació, sí que asseguren que el debat sobre el rumb que ha de prendre Junts existeix. La situació és de tensió. I les manifestacions de Sànchez sobre el significat de l'1 d'octubre -en un article al diari Ara, de resposta a la missiva d'Oriol Junqueras al mateix diari- han activat moviments interns. El secretari general assegurava que eles va concebre "més per forçar ael govern espanyol que per proclamar la independència". En el mateix text, Sànchez també contradeia el president d'ERC pel que fa a la via unilateral per arribar a la independència.El missatge del secretari general sobre l'1-O ja va provocar que dirigents de Junts posessin en dubte públicament les seves paraules. Ho van fer vicepresidents del partit, com, a més de la consellera de Justícia,, la portaveu del partit al Congrés dels diputats,i l'expresident, a més de la presidenta de l'ANC,. De moment, Carles Puigdemont ha mantingut silenci. En la roda de premsa d'aquest dijous a Estrasburg - per presentar el recurs de Jordi Turull a la sentència del Suprem -, Puigdemont va evitar referir-se a les paraules del secretari general del partit que presideix sobre la naturalesa de l'1-O.El malestar de diversos sectors del partit amb Sànchez ve de lluny. El seu paper en les negociacions amb ERC -capitanejant les converses, sense deixar participar exconsellers com Jordi Turull i gairebé no traspassant informació a la direcció- va coure. També hi ha veus crítiques amb la conformació de l'executiu i l'elecció de l'estructura governamental.Coincidint amb el, es convocarà el primerde la formació durant la segona meitat del juliol i es preveu portar a votació una proposta de resolució per reivindicar la legitimitat de l'1-O com un "moment fundacional" de la República catalana. Aquesta és la intenció de les veus crítiques a Sànchez.De moment, Puigdemont continua sense pronunciar-se i alimenta la tesi que la relació amb Sánchez s'ha refredat. De fet, l'expresident ja va enviar una carta a la militància just després de la investidura de Pere Aragonès en què supuraven crítiques al procés de negociació amb ERC, pilotat pel secretari general del partit.

