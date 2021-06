El Constitucional podria anul·lar les multes del confinament

Més de 150.000 afectats

Les, tal com ha avançat El País. El magistrat delPedro Trevijano ha establert en un projecte de sentència que eldel primer estat d'alarma, entre el març i el juny del 2020, ésLa sentència es deliberarà al ple del TC del dia 22. En el cas que el tribunal assumeixi el criteri de Trevijano, que considera que amb el confinament es vani no només limitacions,Es tracta d'un projecte de sentència que obeeixi que feia relació a l'article 7 del decret sobre l'estat d'alarma, que prohibeix la lliure circulació de les persones al marge d'excepcions. Així doncs, aquest projecte de sentència considera que l'article 7 és inconstitucional perquè aquesta suspensió de drets, que és el que es preveu per a declarar l'estat d'excepció, i no el govern, el necessari per a l'estat d'alarma.El magistrat Trevijano forma part del, que té majoria al ple (set a quatre). Aquesta dada fa que fonts del Constitucional hagin considerat que la proposta tirarà endavant i, per tant, les sancions s'anul·laran automàticament per efecte de la retroactivitat de la norma sancionadora.Elsi lesvan interposarde març a juny a tot. Les mateixes fonts informen que s'han obert. En el mateix període a, la policia catalana i la Guàrdia Urbana van tramitarper infringir les restriccions de l'estat d'alarma. En el conjunt de l'estat, la xifra ascendeix a 1,1 milions de sancions i més de 9.000 detencions.

