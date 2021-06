Júlia i Valentina Planas (La incorrecta): «No podem treballar per la llengua amb materials obsolets»

V.P.: "Hem trobat una manera de corregir sense demanar perdó ni ser mestretites ni arrogants"

V.P.: "La situació als patis és escandalosa, molt pocs nens juguen en català i canvien molt de llengua"

J.P.: "En aquests moments, més del 90% del contingut que consumeix un jove per les xarxes és en castellà, i si no ets a les xarxes, ho tens malament"

J.P.: "En les pàgines web de molts estudis de disseny de Barcelona tot és anglès, és també un reflex cultural de quines prioritats tenim"

Fa cinc anys, les germanesvan engegar un projecte,, una empresa de correcció lingüística i disseny que s'ha convertit en un producte d'èxit. Alguns dels lemes llançats per les dues creadores, com el ja mític "Cada vegada que dius 'tinc que', moren 15", han esdevingut gairebé un clàssic.Valentina és graduada en Llengua i Literatura Catalana i postgraduada en assesorament lingüístic per la UB. La Júlia és dissenyadora i postgraduada en Disseny Gràfic i Projectes Editorials. Ara acaben de publicar(Montena), que defineixen com una "" per combatre la degradació de la llengua i que va ser u n dels títols més venuts per Sant Jordi en categoria infantil i juvenil - Valentina Planas: Això passa en totes les llengües, però la situació de la nostra ho fa especial. D'altres llengües estan molt més consolidades. Nosaltres, en canvi, davant de qualsevol interferència o neologisme, ens sentim més- V.P.: Fa uns dies, comentàvem amb un grup de periodistes com la immediatesa que suposano ajuda. Abans hi havia més temps per tancar una notícia. Actualment sovint ens trobem que una notícia ha de sortir en cinc minuts. Això tampoc ha de ser una excusa, i cal dir que gràcies a less'ha avançat en aspectes positius com l'accés i la difusió d'una llengua. Però la immediatesa i la interferència constant amb elfan mal.- V.P.: La nostra fórmula secreta ha estat. Nosaltres hem trobat la nostra manera desense ser mestretites ni arrogants. És una manera de corregir i jugar amb l'altre, i intentar fer-ho amb estil i gràcia. I fer-honi demanar perdó. Això és clau perquè molta gent s'hagi enganxat a La Incorrecta.- V.P.: A veure quins titulars ens treus! Jo socen un institut i he tingut molt bons professors. Per mi, és una feina molt vocacional, que t'ha d'agradar, i els professionals del món educatiu i docent fem sempre el millor. El que hem de fer és deixar de culpar-nos i unir-nos i buscar solucions. Quinparlen elsd'avui? En quines xarxes socials estan? Doncs hi hem de ser. El que no podem és treballar per la llengua amb materials obsolets i hem de buscar alternatives perquè la llengua entri bé. Som ali ens hem d'actualitzar.- Júlia Planas: El món delpot ajudar a optimitzar-te i a fer que sigui més fàcil i atractiu. En el cas dels nostre llibre, crec que la part visual ha estat molt important.- V.P.: No pas. Hem estat improvisant molt, però també hem intentat ser molt coherents en la manera de treballar. Hem descartat fer col·laboracions i sortejos perquè sí. Tenint l'oportunitat de fer el llibre, ens hem trobat amb una editorial que ens ha deixat fer el que volíem, no gens ràpid ni corrent. I que sigui una cosa duradora, no efímera. Quan vam començar, jo tenia tres feines per allò de la precarietat.- V.P.: Eltambé ens ha ajudat a posicionar-nos. Portàvem quatre anys fent moltes feines, des de disseny de campanyes a pensar per a altra gent, alhora que creant els nostres productes o anant a col·legis a fer xerrades. Potser el meu vessant de docent i d'una manera de fer i d'explicar no es coneixia tant. I també hem donat a conèixer coses que són més de la Júlia, amb pòsters i elements de disseny. Sense la tasca prèvia a les xarxes de, tampoc hi haguéssim arribat. Estem molt contentes i agraïdes. Estem rebent molts missatges de gent que ens diu que està aprenent- V.P.: No ho sé això. El que sabem és que hi ha un gran interès pel català. Si escrivim un llibre sobre llengua i és el més llegit deen infantil i juvenil, vol dir que hi ha interès. No sé si lahagués pogut funcionar millor, però sí que hi ha interès per preservar el català. Hi ha interès quan es debat sobre els, n'hi ha quan es debat sobre Els Segadors o- J.P.: El problema no és elsinó elen tot cas. Es vol plantejar un tema de llengua que en realitat és un problema de la societat.- V.P.: L'important és que la llengua hi és. A mi, personalment, quefaci una versió d'Els Segadors i es prengui la seva llibertat com a artista, que la té, i aconsegueixi que se'n parli, em sembla perfecte. No em va semblar gaire escandalós. D'aquí a plantejar el tema del femení genèric ja és un altre tema. Com a lingüista, comparteixo la visió de la, jo no utilitzo el femení genèric, però com a artista, puc empatitzar amb la Magalí. Vivim en una cultura del sí o del no que no comparteixo.- V.P.: Hem contribuït una mica a combatre el "". També hi ha un mal ús de molts pronoms febles, d'on surten expressions molt estranyes com "n'hi ha que fer" o "n'hi ha que anar". En els mitjans apareix molt el "avui en dia" en lloc d'"avui dia" o "tal i com" en lloc de "tal com".- V.P.: Trobo que a vegades les persones tenim pocs recursos. Als alumnes jo els dic sovint: "No us insulteu, però si ho feu, insulteu-vos bé". Només sents, capullo o joder. En canvi, en català tenim lluç, pòtol... Quan els sents, penses: ara sí.- J.P.: N'hi ha de molt bons. Brut m'agrada. O bord. Itambé està molt bé. El que és guai de les paraules és trobar els matisos. S'utilitzen unes poques paraules que serveixen per tot. S'ha d'anar a buscar allò que vols dir. No és el mateix un inútil que un imbècil.- V.P. L'altre dia, uns nois parlaven tota l'estona d'un arbre, un arbre... Hi ha d'haver un pomer, una palmera. Gilipollas és un genèric i s'usa per tot, tant per un pedant com per un imbècil.- V.P.: La situació de la llengua és fomuda, però hem de ser. Ningú voldrà parlar una llengua que diem que s'està morint. El que hem de fer és parlar-ne i parlar-la, calencom la que es va fer amb aquella mascota, la Queta, "Dóna corda al català", que trobo a faltar. Sense ser il·lusos, i sent molt conscients de la situació en què es troba el català, cal evitar aquest pessimisme que potser té elements de realisme. No dic que no. Els estudis de la Plataforma per la Llengua són molt indicatius. La situació que hi ha als patis és escandalosa. Molt pocs nens juguen en català. I els catalanoparlants canvien molt de llengua al pati.- V.P.: Nosaltres ens atreviríem a dir que ens contractessin. Si podem treballar en campanyes, encantades. Però les administracions s'haurien d'implicar. A vegades es vol donar molta responsabilitat a empreses i projectes petits com el nostre, que arribem fins on arribem.- J.P.: En aquests moments, més del 90% del contingut que consumeix un jove per les xarxes és en castellà, a. Si no ets a les xarxes, ho tens malament.- J.P.: Aquí no hi ha gaire cultura de disseny. Si es pot fer una cosa per 20 euros no es fa per 200. Per exemple, en molts estudis de disseny la llengua de comunicació és l', ni el castellà. En les pàgines web de molts estudis de Barcelona no hi ha ni traducció al castellà. Tot és anglès. Això és també un reflex cultural de quines prioritats tenim o d'aquesta falsa creença que amb anglès o amb castellà arribaràs a tothom i tothom t'entendrà.- V.P.: Procurem fer-ho. Som molt diferents de caràcter, però ens coneixem i ens equilibrem bastant. Ens uneix que som molt perfeccionistes. Jo soc més rígida, la Júlia és més flexible.- J.P.: Ens respectem molt. Confiem en l'altra. A vegades, en disseny, et trobes amb gent que et vol dir com has de treballar. Que ens deixin marge per fer la nostra feina.- J.P.: La nostra mare és mestra. Però sempre hem tingut aquest interès. Som dei el nostre ambient sempre ha estat catalanoparlant. Uns cosins nostres castellanoparlants se'n reien de nosaltres de petites perquè no sabíem què volia dir quesito. Nosaltres en dèiem formatget.- V.P.: De ben petites ens hi fixàvem molt. Vam guanyar no sé quantsa l'escola. Tot ha vingut donat. I el fet de viure plenament en català ens ha fet ser molt conscients de la importància de la nostra llengua.

