Un carrer de Barcelona, el segon millor del món

on viure de Time Out International. Només se situa per darrere de la Smith Street, de Melbourne (Austràlia).Inicialment, l'enquesta Time Out Index va demanar a 27.000 habitants de ciutats d'arreu del món pels seus carrers favorits. A Barcelona, a més del passeig de Sant Joan,Entre els arguments de la redacció de la revista per triar el passeig que comença a l'Arc de Triomf, un és que hi convergeixen quatre barris diferents; i un altre, la reforma urbanística verda del carrer. A més,amb altres més moderns.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor