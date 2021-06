El comitè de savis per la Catalunya postCovid demana un 10% d'habitatge públic i repensar l'administració

Una societat justa, apoderada i capaç

s'han retrobat aquest dijous per primer cop en un acte des que el republicà és president de la Generalitat. Ha estat durant la presentació de les conclusions del, un comitè d'experts que l'expresident del Govern va posar en marxa al juny i que ara exposa els seus resultats.Precisament Torra ha obert l'acte agraint el "treball formidable" del comitè en una situació "molt difícil". "Heu estat capaços de fer la feina encarregada i això demostra que elsempre se'n surt", ha celebrat. Torra creu que el "món d'ahir" havia fet fallida i que la societat catalana mereixia aquesta "gran discussió" sobre la. "El document ha de ser el text constitutiu per aquesta nova societat", ha explicat.El document ha estat presentat pels coordinadors la, que formava part d'aquest comitè quan encara no era part de l'executiu català, i, expert en Internet i president de la fundació puntCat. Els dos han nomenat els integrants del grup de treball, als quals han agraït el debat i la feina feta, i ha reivindicat la "independència" amb la qual han treballat.El document, que és una, no es vol presentar com un document "d'obligatorietat" sinó de "debat". Alsina ha exposat que els objectius del grup d'experts era fer propostes ambi dirigides no només al Govern sinó a tots els actors socials i econòmics: "Parlem a tot el país", ha exposat.Alsina també ha estat l'encarregada d'exposar els tres punts sobre els quals es fonamenta l'informe. El primer demana facilitar l'accés a la"innovant en continguts, formats i canals" per aconseguir una ciutadania amb "sentit crític", accelerar la transformació del, crear un sistema integral d'a la ciutadania i fomentar el "digne, assequible i sostenible" per a lluitar contra les desigualtats.El segon punt, basat en el vessant econòmic, proposaen els sectors tradicionals i potenciar-ne de nous per millorar la posició del país al món, assolir la, potenciar la creació de coneixement i aprofitar-ho a nivell industrial i social, i fer unL'últim punt del document fa referència a l', a la qual demana la promoció i l'atracció del talent, que se centri a crear valor públic i formes de participació social, vertebrar el territori econòmicament amb un, i-entès des de l'àmbit de la digitalització-.Aragonès, encarregat de cloure la presentació, ha agraït la feina de tots els membres del comitè, que de "forma altruista" han disposat el seu "talent pel bé del país". L'objectiu, segons el president, és establir quinscal afrontar ja. "Per això parlem del 2022", ha recordat. Aragonès també ha defensat que tant l'anterior com el nou Govern estan "convençuts" que el món es troba en un "".Aragonès ha defensat que elsi les transformacions del país són, però que cal "governar-los per no contribuir a augmentar lessocials i econòmiques" del país. "Cal construir un futur dei de felicitat, un país que estimi a la seva gent", ha exposat el president.Torra i Aragonès, llavors com a president i vicepresident, van presentar aquest comitè anunciant també que estaria integrat per Joan Abellà, Victòria Alsina, Jordi Amat, Oriol Amat, Mercè Crosas, Josep Maria Martorell, Cristina Nadal, Mercè Pujol, Genís Roca, Jordi Sellas, Maria Sisternas, Laura Urquizu i Montserrat Vendrell i Tatxo Benet. En total, 30 persones que han hagut de dissenyar el que s'ha presentat com un "reset" per al país.Més enllà dels objectius en cada àmbit, el document especifica fins a 91 accions concretes per repensar el model de país. A continuació nou delsEl reenfocament que es planteja de la cultura es basa en l'equitat d'accés i d'oportunitats tant pels emissors -aprovació de l'- com per part de l'audiència. El document també destaca la importància d'innovar en plataformes i continguts, aposta pel català i per una "refundació" dels mitjans públics.Més enllà de la igualtat d'oportunitats en l'accés a qualsevol nivell educatiu -primer cicle, universitats o escoles d'adults com a principals objectius-, l'informe posa l'èmfasi en la necessitat d'impulsar laLa mesura estrella en aquest àmbit és la d'unper d'aquí a deu anys. El dret a l'habitatge ha estat un punt de debat en les negociacions per formar executiu i aquest dimarts el Parlament va expressar la voluntat de recuperar la llei antidesnonaments tombada pel Tribunal Constitucional. Revertir elde la Catalunya rural és també un objectiu en aquest àmbit.El document proposa dos canvis molt clars en una de les activitats més rellevants per a l'economia del país. La primera és crear un sistema d'innovació turística amb eines d'per connectar oferta i demanda i la segona pretén crear una plataforma d'innovació turística que connecti diferents sectors econòmics.Els experts projecten una col·laboració entre els tipus de propietat per assolir aquests objectius. Plantegen, per exemple, cedir espais públics per. Una altra mesura que crida l'atenció en aquest àmbit és "Catalunya e-Car friendly", que també combinant àmbit públic i privat, demana incentivar els punts de recàrrega del vehicle elèctric al llarg del país.Les mesures en aquest sentit van enfocades a donar incentius per potenciar la investigació i la recerca. Concretament, es demana també posar en marxa el, i fomentar la cooperació entre empreses, universitats i entitats públiques de recerca. L'aposta per les dades també s'enfoca des de laEn matèria de treball, és una de les propostes que més crida l'atenció, ja que també és un tema d'actualitat al Parlament. L'per investir Aragonès recollia l'estabilització d'aquest sector i els anticapitalistes ja han presentat la proposició de llei a la cambra catalana.Els experts veuen essencialde tramitació administrativa a partir de nous processos per fer-los més ràpids. Dins de la reforma del sector públic, en la línia del document, es torna a insistir a redefinir la relació d'aquest sector amb la propietat privada. L'informe també parla de fomentarsobre el grau de satisfacció respecte als serveis públics.Un dels punts claus en la transformació del país que recull l'informe, que també demana aprovar lade Catalunya. Els experts també proposen crear una estructura que permeti fer efectius els drets i deures digitals dels ciutadans.A continuació es pot consultar el documentpresentat pel grup de treball.

RESET. Crida per reactivar el país by Naciodigital on Scribd

