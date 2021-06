Altres notícies que et poden interessar

Les persones entreja poden demanar hora per rebre la vacuna contra la Covid-19. Així doncs, els nascuts de l'anyformen part de la nova convocatòria del Departament de Salut i al web de la campanya de vacunació . En els pròxims dies també aniran rebent SMS cridant-los a immunitzar-se.Per a la franja d'edat dels 40 als 49 anys, les vacunes disponibles són les de-en menor mesura- i les dede les quals n'hi ha més existències a Catalunya. La comissió de Salut Pública va autoritzar aquest dimarts vacunar amb el fàrmac monodosi.En la franja de 50 a 59 anys, els vaccins autoritzats són els mateixos. A més,que no van poder rebre la primera dosi d'AstraZeneca perquè es va aturar la vacunació ara ja estan rebent cita per rebre la primera punxada.La campanya segueix avançant amb pas ferm. 3contra la Covid-19. En percentatge, suposa un 40,5% de tota la població. En una jornada en la qual s'han administrat gairebé 100.000 dosis del fàrmac, els habitants de Catalunya amb la pauta completa pugen a 1.905.976 (24,3%).

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor