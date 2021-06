Qui és qui en la macrocausa pels preparatius de l'1-O

Antoni Molons Antoni Molons, en una imatge d'arxiu Foto: ACN

Quin càrrec tenia el 2017? Era el secretari de Difusió del Govern.



De quins delictes se l'acusa? Se l'acusa dels delictes de malversació i prevaricació.



Per quin motiu? La jutge sosté que Molons, com secretari de Difusió del Govern de Puigdemont i un dels homes forts de Presidència, va tenir un paper clau en les campanyes de comunicació del referèndum. Va encarregar la campanya de les vies sobre l'1-O, que va ser prohibida, però es va difondre en diversos mitjans per ordre seva. Era el secretari de Difusió del Govern.Se l'acusa dels delictes de malversació i prevaricació.La jutge sosté que Molons, com secretari de Difusió del Govern de Puigdemont i un dels homes forts de Presidència, va tenir un paper clau en les campanyes de comunicació del referèndum. Va encarregar la campanya de les vies sobre l'1-O, que va ser prohibida, però es va difondre en diversos mitjans per ordre seva. Joaquim Nin Carles Puigdemont acompanyat de Joaquim Nin l'any 2017 Foto: ACN

Quin càrrec tenia el 2017? Era el secretari general de la Presidència, número dos de Jordi Turull.



De quins delictes se l'acusa? Se l'acusa dels delictes de malversació, desobediència i prevaricació.



Per quin motiu? Número dos de Turull a presidència, la jutge li atribueix haver impulsat la inscripció de catalans a l'exterior o haver encarregat a l'empresa Unipost el material pel referèndum o haver ampliat el contracte marc amb la companyia juntament amb Francesc Sutrías, director general de Patrimoni. Era el secretari general de la Presidència, número dos de Jordi Turull.Se l'acusa dels delictes de malversació, desobediència i prevaricació.Número dos de Turull a presidència, la jutge li atribueix haver impulsat la inscripció de catalans a l'exterior o haver encarregat a l'empresa Unipost el material pel referèndum o haver ampliat el contracte marc amb la companyia juntament amb Francesc Sutrías, director general de Patrimoni. Jaume Clotet Jaume Clotet, sortint de la comandància de la Guàrdia Civil Foto: ACN

Quin càrrec tenia el 2017? Era el director general de Comunicació.



De quins delictes se l'acusa? Se l'acusa de malversació.



Per quin motiu? La jutge assenyala que Clotet va ordenar la compra de diversos dominis relacionats amb el referèndum i també el disseny de la web pactepelreferendum.cat. Era el director general de Comunicació.Se l'acusa de malversació.La jutge assenyala que Clotet va ordenar la compra de diversos dominis relacionats amb el referèndum i també el disseny de la web pactepelreferendum.cat. Josep Ginesta Josep Ginesta, en una imatge d'arxiu. Foto: ACN

Quin càrrec tenia el 2017? Era el secretari general de Treball, Afers Socials i Família, número dos de Dolors Bassa.



De quins delictes se l'acusa? Se l'acusa del delicte de malversació.



​Per quin motiu? Segons la jutge, Ginesta, com a número dos de Bassa, hauria impulsat l'eina per reclutar voluntaris per al referèndum juntament amb treballadors del CTTI i hauria coordinat la comunicació amb els membres de les meses de votació. També hauria enviat un correu amb la "normativa del referèndum" i tenia compromès amb Unipost una factura per 200.000 euros. Era el secretari general de Treball, Afers Socials i Família, número dos de Dolors Bassa.Se l'acusa del delicte de malversació.Segons la jutge, Ginesta, com a número dos de Bassa, hauria impulsat l'eina per reclutar voluntaris per al referèndum juntament amb treballadors del CTTI i hauria coordinat la comunicació amb els membres de les meses de votació. També hauria enviat un correu amb la "normativa del referèndum" i tenia compromès amb Unipost una factura per 200.000 euros. David Palanques David Palanques, en la seva declaració com a testimoni al Suprem

Quin càrrec tenia el 2017? Era el responsable de l'àrea TIC del Departament de Treball.



De quins delictes se l'acusa? Se l'acusa de malversació.



Per quin motiu? La jutge vincula Palanques, com a responsable de l'àera TIC d'Afers Socials, amb Ginesta en la coordinació de la comunicació amb els membres de les meses de votació. Era el responsable de l'àrea TIC del Departament de Treball.Se l'acusa de malversació.La jutge vincula Palanques, com a responsable de l'àera TIC d'Afers Socials, amb Ginesta en la coordinació de la comunicació amb els membres de les meses de votació. David Franco Ciutat de la Justícia Foto: David Zorrakino/Europa Press

Quin càrrec tenia el 2017? Treballava al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) del Govern.



De quins delictes se l'acusa? Se l'acusa del delicte de malversació.



​Per quin motiu? La jutge vincula Franco amb Ginesta i Josué Sallent en relació a la creació d'una eina informàtica per reclutar els voluntaris que havien de permetre el referèndum. Treballava al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) del Govern.Se l'acusa del delicte de malversació.La jutge vincula Franco amb Ginesta i Josué Sallent en relació a la creació d'una eina informàtica per reclutar els voluntaris que havien de permetre el referèndum. Francesc Sutrías Francesc Sutrías, en una imatge d'arxiu

Quin càrrec tenia el 2017? Era director general de Patrimoni a Vicepresidència.



De quins delictes se l'acusa? Se l'acusa de malversació i desobediència.



Per quin motiu? La jutge vincula Sutrías amb Nin en l'ampliació del contracte marc amb Unipost pel material del referèndum. Se li atribueix també un paper rellevant en la logística, la planificació i la preparació de l'1-O malgrat que havia estat anul·lat pel TC. Era director general de Patrimoni a Vicepresidència.Se l'acusa de malversació i desobediència.La jutge vincula Sutrías amb Nin en l'ampliació del contracte marc amb Unipost pel material del referèndum. Se li atribueix també un paper rellevant en la logística, la planificació i la preparació de l'1-O malgrat que havia estat anul·lat pel TC. Aleix Villatoro Aleix Villatoro, en una imatge d'arxiu Foto: Govern

Quin càrrec tenia el 2017? Era el secretari general d'Exteriors, número dos de Raül Romeva.



De quins delictes se l'acusa? Se l'acusa dels delictes de malversació, desobediència, revelació de secrets oficials i prevaricació.



Per quin motiu? La jutge apunta que Villatoro, com a número dos de Romeva a Exteriors, hauria autoritzat contractes amb entitats estrangeres per elaborar informes sobre el referèndum de l'1-O i haurien impulsat i pagat viatges a observadors internacionals. Villatoro està imputat també a la causa del jutjat 18 sobre l'acció exterior i per responsabilitat comptable al Tribunal de Comptes. Era el secretari general d'Exteriors, número dos de Raül Romeva.Se l'acusa dels delictes de malversació, desobediència, revelació de secrets oficials i prevaricació.La jutge apunta que Villatoro, com a número dos de Romeva a Exteriors, hauria autoritzat contractes amb entitats estrangeres per elaborar informes sobre el referèndum de l'1-O i haurien impulsat i pagat viatges a observadors internacionals. Villatoro està imputat també a la causa del jutjat 18 sobre l'acció exterior i per responsabilitat comptable al Tribunal de Comptes. Amadeu Altafaj Amadeu Altafaj, en una imatge d'arxiu Foto: ACN

Quin càrrec tenia el 2017? Era el director de la delegació de la Generalitat a Brussel·les.



De quins delictes se l'acusa? Se l'acusa dels delictes de malversació i prevaricació.



Per quin motiu? Lligat amb Villatoro, la jutge situa a Altafaj com un dels encarregats també de promoure el procés i el referèndum a l'exterior i hauria impulsat la contractació d'informes d'organitzacions internacionals. Era el director de la delegació de la Generalitat a Brussel·les.Se l'acusa dels delictes de malversació i prevaricació.Lligat amb Villatoro, la jutge situa a Altafaj com un dels encarregats també de promoure el procés i el referèndum a l'exterior i hauria impulsat la contractació d'informes d'organitzacions internacionals. Albert Royo Albert Royo Foto: ACN

Quin càrrec tenia el 2017? Era el secretari general del Diplocat.



De quins delictes se l'acusa? Se l'acusa dels delictes de malversació i falsedat documental.



Per quin motiu? La jutge sosté que Royo va organitzar visites d'observadors internacionals els dies previs i el dia del referèndum per fer-ne seguiment i s'haurien fet pagaments irregulars per sufragar aquests viatges. Royo també està implicat en la causa del jutjat 18 sobre l'acció exterior de la Generalitat i en dues causes per responsabilitat comptable al Tribunal de Comptes. Era el secretari general del Diplocat.Se l'acusa dels delictes de malversació i falsedat documental.La jutge sosté que Royo va organitzar visites d'observadors internacionals els dies previs i el dia del referèndum per fer-ne seguiment i s'haurien fet pagaments irregulars per sufragar aquests viatges. Royo també està implicat en la causa del jutjat 18 sobre l'acció exterior de la Generalitat i en dues causes per responsabilitat comptable al Tribunal de Comptes. Natàlia Garriga La consellera de Cultura, Natàlia Garriga, aquest dimarts a la Ciutat de la Justícia Foto: ACN

Quin càrrec tenia el 2017? Era directora de serveis de Vicepresidència, conselleria que aleshores pilotava Oriol Junqueras. Actualment és la consellera de Cultura.



De quins delictes se l'acusa? Se l'acusa del delicte de malversació.



Per quin motiu? Com a directora de serveis de Vicepresidència, la jutge sosté que Garriga va enviar correus per informar sobre l'espai on s'havia de fer el recompte de vots de l'1-O i era l'enllaç entre Josep Maria Jové -secretari d'Economia i un dels arquitectes de l'1-O- i Mercè Martínez, amb qui va mantenir una entrevista i que seria l'encarregada de la logística d'emmagatzematge del material de l'1-O. Era directora de serveis de Vicepresidència, conselleria que aleshores pilotava Oriol Junqueras. Actualment és la consellera de Cultura.Se l'acusa del delicte de malversació.Com a directora de serveis de Vicepresidència, la jutge sosté que Garriga va enviar correus per informar sobre l'espai on s'havia de fer el recompte de vots de l'1-O i era l'enllaç entre Josep Maria Jové -secretari d'Economia i un dels arquitectes de l'1-O- i Mercè Martínez, amb qui va mantenir una entrevista i que seria l'encarregada de la logística d'emmagatzematge del material de l'1-O. Pablo Raventós Pablo Raventós, el dia de la seva detenció Foto: ACN

Quin càrrec tenia el 2017? Era el director general de l'empresa Unipost.



De quins delictes se l'acusa? Se l'acusa de malversació i desobediència.



Per quin motiu? La jutge el situa al grup dels que rebien ordres per part d'alts càrrecs de la Generalitat, en aquest cas per fabricar el material electoral de l'1-O. Malgrat no ser funcionari públic, se l'acusa de malversació i desobediència al TC. Era el director general de l'empresa Unipost.Se l'acusa de malversació i desobediència.La jutge el situa al grup dels que rebien ordres per part d'alts càrrecs de la Generalitat, en aquest cas per fabricar el material electoral de l'1-O. Malgrat no ser funcionari públic, se l'acusa de malversació i desobediència al TC. Rosa M. Rodríguez Un operatiu de la Guàrdia Civil contra l'independentisme, en una imatge d'arxiu Foto: Juanma Peláez

Quin càrrec tenia el 2017? Era directora general de servei de l'empresa T-System



De quins delictes se l'acusa? Se l'acusa de malversació.



Per quin motiu? La jutge apunta que Rosa Maria Rodríguez, des de T-System, va tenir un paper de "cooperació necessària" en el referèndum. Se la situa en reunions amb representants de la Generalitat per desenvolupar projectes i aplicacions per a l'1-O. Era directora general de servei de l'empresa T-SystemSe l'acusa de malversació.La jutge apunta que Rosa Maria Rodríguez, des de T-System, va tenir un paper de "cooperació necessària" en el referèndum. Se la situa en reunions amb representants de la Generalitat per desenvolupar projectes i aplicacions per a l'1-O. Francesc Fàbregas Francesc Fàbregas Foto: ACN

Quin càrrec tenia el 2017? Era el gerent del setmanari El Vallenc.



De quins delictes se l'acusa? Se l'acusa de malversació i desobediència.



Per quin motiu? La jutge diu que Fàbregas va encarregar la impressió de material pel referèndum. Era el gerent del setmanari El Vallenc.Se l'acusa de malversació i desobediència.La jutge diu que Fàbregas va encarregar la impressió de material pel referèndum. Josué Sallent Josué Sallent sortint de la Ciutat de la Justícia Foto: ACN

Quin càrrec tenia el 2017? Era el director d'Estratègia i Innovació del CTTI.



De quins delictes se l'acusa? Se l'acusa de malversació.



Per quin motiu? La jutge creu que Sallent, juntament amb Franco, hauria creat l'eina per reclutar voluntaris per l'1-O, de la mà també de Ginesta. També se'l considera essencial per fer la web del referèndum i tindria relació amb les bases de dades de catalans a l'exterior. Era el director d'Estratègia i Innovació del CTTI.Se l'acusa de malversació.La jutge creu que Sallent, juntament amb Franco, hauria creat l'eina per reclutar voluntaris per l'1-O, de la mà també de Ginesta. També se'l considera essencial per fer la web del referèndum i tindria relació amb les bases de dades de catalans a l'exterior. Xavier Puig Xavier Puig, després de ser detingut per la Guàrdia Civil el 21 de setembre de 2017 Foto: ACN

Quin càrrec tenia el 2017? Era el responsable de l'àrea TIC del Departament d'Acció Exterior.



De quins delictes se l'acusa? Se l'acusa de malversació.



Per quin motiu? La jutge sosté que va ser l'interlocutor amb l'empresa T-System i havia de supervisar el registre de catalans a l'exterior. Era el responsable de l'àrea TIC del Departament d'Acció Exterior.Se l'acusa de malversació.La jutge sosté que va ser l'interlocutor amb l'empresa T-System i havia de supervisar el registre de catalans a l'exterior. Rosa Vidal Rosa Vidal, arribant a la Ciutat de la Justícia Foto: ACN

Quin càrrec tenia el 2017? Era la interventora general de la Generalitat.



De quins delictes se l'acusa? Se l'acusa dels delictes de malversació, desobediència i falsedat documental.



Per quin motiu? La jutge apunta que Vidal va ser qui va tramitar de manera urgent la campanya Civisme amb l'empresa Carat i qui va signar un informe sobre publicitat institucional en mitjans de comunicació. També hauria autoritzat diversos pagaments relacionats amb l'1-O. Era la interventora general de la Generalitat.Se l'acusa dels delictes de malversació, desobediència i falsedat documental.La jutge apunta que Vidal va ser qui va tramitar de manera urgent la campanya Civisme amb l'empresa Carat i qui va signar un informe sobre publicitat institucional en mitjans de comunicació. També hauria autoritzat diversos pagaments relacionats amb l'1-O. Núria Llorach Núria Llorach, l'any 2017 Foto: ACN

Quin càrrec tenia el 2017? Era la presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA).



De quins delictes se l'acusa? Se l'acusa de desobediència.



Per quin motiu? La jutge sosté que Llorach, com a presidenta de CCMA, va autoritzar la difusió de les campanyes per promoure l'1-O als mitjans públics malgrat que havien estat anul·lades pel TC. Era la presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA).Se l'acusa de desobediència.La jutge sosté que Llorach, com a presidenta de CCMA, va autoritzar la difusió de les campanyes per promoure l'1-O als mitjans públics malgrat que havien estat anul·lades pel TC. Frederic Udina Frederic Udina, en una imatge d'arxiu Foto: ACN

Quin càrrec tenia el 2017? Era el director de l'Idescat.



De quins delictes se l'acusa? Se l'acusa de desobediència.



Per quin motiu? La jutge apunta que hauria cedit fitxers amb dades del cens a Daniel Gimeno per elaborar el cens dels votants del referèndum. En un principi se l'acusava també revelació de secrets, però finalment l'acusació ha quedat en desobediència. Era el director de l'Idescat.Se l'acusa de desobediència.La jutge apunta que hauria cedit fitxers amb dades del cens a Daniel Gimeno per elaborar el cens dels votants del referèndum. En un principi se l'acusava també revelació de secrets, però finalment l'acusació ha quedat en desobediència. Vicent Sanchis El director de TV3, Vicent Sanchis, a la Ciutat de la Justícia. Foto: ND

Quin càrrec tenia el 2017? Era el director de TV3.



De quins delictes se l'acusa? Se l'acusa de desobediència.



Per quin motiu? Com a director de TV3, la jutge apunta que va permetre l'emissió de la campanya per l'1-O malgrat que havia estat tombada pel TC. Era el director de TV3.Se l'acusa de desobediència.Com a director de TV3, la jutge apunta que va permetre l'emissió de la campanya per l'1-O malgrat que havia estat tombada pel TC. Saül Gordillo Saül Gordillo, sortint de la Ciutat de la Justícia Foto: ACN

Quin càrrec tenia el 2017? Era el director de Catalunya Ràdio.



De quins delictes se l'acusa? Se l'acusa de desobediència.



Per quin motiu? La jutge apunta que Gordillo, com a director de Catalunya Ràdio, va permetre la difusió de les campanyes del referèndum a través de l'antena de la ràdio pública. Era el director de Catalunya Ràdio.Se l'acusa de desobediència.La jutge apunta que Gordillo, com a director de Catalunya Ràdio, va permetre la difusió de les campanyes del referèndum a través de l'antena de la ràdio pública. Martí Patxot Martí Patxot, en imatge d'arxiu Foto: CCMA

Quin càrrec tenia el 2017? Era el director comercial i de màrqueting de la CCMA.



De quins delictes se l'acusa? Se l'acusa de desobediència.



Per quin motiu? La jutge sosté que si bé no se li va notificar la resolució del TC, sabia que el referèndum estava suspès però va continuar "col·laborant" en la seva celebració. Tot i saber que Llorach, Sanchis i Gordillo havien estat requerits pel TC, diu la jutge, va decidir emetre els anuncis del referèndum el setembre de 2017. Era el director comercial i de màrqueting de la CCMA.Se l'acusa de desobediència.La jutge sosté que si bé no se li va notificar la resolució del TC, sabia que el referèndum estava suspès però va continuar "col·laborant" en la seva celebració. Tot i saber que Llorach, Sanchis i Gordillo havien estat requerits pel TC, diu la jutge, va decidir emetre els anuncis del referèndum el setembre de 2017. Daniel Gimeno Alcañiz Agents de la Guàrdia Civil, a l'interior del Departament d'Economia Foto: Adrià Costa

Quin càrrec tenia el 2017? Era el cap del gabinet tècnic de la secretaria general de Vicepresidència.



De quins delictes se l'acusa? És l'únic dels processats acusat per un delicte de revelació de secrets.



Per quin motiu? El jutge el situa com el responsable del tractament del fitxer de dades del registre de participants en consultes no referendàries i hauria facilitat l'elaboració d'un cens per a l'1-O juntament amb Governació Exteriors. Era el cap del gabinet tècnic de la secretaria general de Vicepresidència.És l'únic dels processats acusat per un delicte de revelació de secrets.El jutge el situa com el responsable del tractament del fitxer de dades del registre de participants en consultes no referendàries i hauria facilitat l'elaboració d'un cens per a l'1-O juntament amb Governació Exteriors. Joan Manel Gómez Una parella d'agents dels Mossos vigilant la Ciutat de la Justícia Foto: Europa Press

Quin càrrec tenia el 2017? Era el cap de Riscos del Centre de Seguretat de la Informació del Consorci de l'Administració Oberta de Catalunya.



De quins delictes se l'acusa? Se l'acusa de desobediència.



Per quin motiu? La jutge sosté que era conscient de la preparació del referèndum i va participar "activament" fins al final per activar i mantenir les webs de l'1-O tot i saber que havia estat suspès per part del TC. Era el cap de Riscos del Centre de Seguretat de la Informació del Consorci de l'Administració Oberta de Catalunya.Se l'acusa de desobediència.La jutge sosté que era conscient de la preparació del referèndum i va participar "activament" fins al final per activar i mantenir les webs de l'1-O tot i saber que havia estat suspès per part del TC. Marta Garsaball Marta Garsaball, en una campanya d'Òmnium Foto: Òmnium

Quin càrrec tenia el 2017? Era directora de serveis del Departament d'Acció Exterior.



De quins delictes se l'acusa? Se l'acusa dels delictes de malversació, desobediència, falsedat documental i prevaricació. És la que s'enfronta a més delictes.



Per quin motiu? La jutge sosté que Garsaball era la persona autoritzada en un compte obert de la delegació de la Generalitat a Brussel·les i que va signar pagaments que incloïen una declaració responsable seva per garantir que no anaven destinats a cap actuació il·legal. Era directora de serveis del Departament d'Acció Exterior.Se l'acusa dels delictes de malversació, desobediència, falsedat documental i prevaricació. És la que s'enfronta a més delictes.La jutge sosté que Garsaball era la persona autoritzada en un compte obert de la delegació de la Generalitat a Brussel·les i que va signar pagaments que incloïen una declaració responsable seva per garantir que no anaven destinats a cap actuació il·legal. Manuel Manonelles Manuel Manonelles, sortint de la Ciutat de la Justícia Foto: ACN

Quin càrrec tenia el 2017? Era el delegat del Govern a Ginebra, París, Viena i Estrasburg.



De quins delictes se l'acusa? Se l'acusa de malversació, desobediència i prevaricació.



Per quin motiu? Se li atribueixen despeses per impulsar campanyes sobre Catalunya a l'exterior lligades, suposadament, al procés català. Hauria iniciat expedients de contractació per explicar situació catalana al món i hauria demanat l'autorització per contractar observadors internacional. Era el delegat del Govern a Ginebra, París, Viena i Estrasburg.Se l'acusa de malversació, desobediència i prevaricació.Se li atribueixen despeses per impulsar campanyes sobre Catalunya a l'exterior lligades, suposadament, al procés català. Hauria iniciat expedients de contractació per explicar situació catalana al món i hauria demanat l'autorització per contractar observadors internacional. Ignasi Genovès Ignasi Genovès, entrant a la Ciutat de la Justícia Foto: ACN

Quin càrrec tenia el 2017? Era el director general de Difusió.



De quins delictes se l'acusa? Se l'acusa de malversació, desobediència i prevaricació.



Per quin motiu? També se'l vincula als anuncies i les campanyes del referèndum, relacionat amb Antoni Molons i amb campanyes a l'exterior. Era el director general de Difusió.Se l'acusa de malversació, desobediència i prevaricació.També se'l vincula als anuncies i les campanyes del referèndum, relacionat amb Antoni Molons i amb campanyes a l'exterior. Teresa Prohías Teresa Prohías, durant la declaració al Suprem Foto: ACN

Quin càrrec tenia el 2017? Era la directora de serveis del Departament de la Presidència.



De quins delictes se l'acusa? Se l'acusa de malversació, desobediència i prevaricació.



Per quin motiu? La jutge la vincula amb campanyes per, suposadament, explicar el procés i fomentar la votació l'1-O. Era la directora de serveis del Departament de la Presidència.Se l'acusa de malversació, desobediència i prevaricació.La jutge la vincula amb campanyes per, suposadament, explicar el procés i fomentar la votació l'1-O.

Elsper als presos polítics arribaran aviat i s'albira una certaentre la Generalitat i la Moncloa, però. Les declaracions a lade polítics i alts càrrecs independentistes s'han reactivat aquesta setmana amb, entre d'altres, la compareixença de l'ara consellera de Cultura, Natàlia Garriga , en el marc de la causa pels preparatius del referèndum. L'Audiència de Barcelona va confirmar la interlocutòria de processament , però va ordenar practicar de nou algunes. Hi ha, i aquests pròxims dies acabaran les últimes declaracions abans de fixar data de judici.Ara com ara, aquesta segona fila d'independentistes, entre els quals s'inclouen, està processada pels delictes de. Les acusacions encara han de precisar per quins delictes concrets acusen i quines penes demanen. En el seu moment la magistrada, del jutjat d'instrucció 13 de Barcelona i que es va fer càrrec de la causa després de la mort del jutgeja va descartar la rebel·lió i la sedició. La causa va néixer amb una denúncia contra el jutge, que no va ser processat.L'Audiència de Barcelona, tot i ordenar les noves declaracions, va mantenir intacta lade sumari dictada el 8 de setembre de 2020 per la magistrada titular del jutjat. A més, el tribunal ordenava transcriure les declaracions d’investigats i testimonis a instrucció i confirmava l'arxivament de la causa contra 19 persones investigades. En dues properes sessions també estan citats a declarar altres exalts càrrecs com els directors de TV3 i Catalunya Ràdio,Qui hi ha implicat en aquesta causa? Qui són la trentena de processats? Per quins delictes se'ls processa i què diu la jutge que haurien fet? Ho repassem a continuació:

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor