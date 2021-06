Elena: «L'ordre és d'esquerres»

Treure el partidisme del debat de l'ordre públic

Criteri únic en desnonaments

El conseller d'Interior,, ha explicat aquest matí en una entrevista a Rac1 que el va trucar el president,, i li va proposar de ser conseller. "La possibilitat era present", ha detallat. També ha assegurat que no hauria assumit cap altra responsabilitat que no fos la conselleria d'Interior. "", ha assegurat, i ha garantit que aquesta legislatura hi haurà "ordre i servei públic" posat al servei de la majoria. Ordre sí, però no mà dura, que definit com "una cosa molt antiga".Quan el president li va demanar assumir la responsabilitat d'Interior, Elena va sentir que "hi havia de ser". "Pots prestar servei a les persones més vulnerables i contribuir al model de seguretat pública d'aquest país. És un repte apassionant", ha dit.El conseller es reunirà amb el regidor de Seguretat de Barcelona,, per parlar sobre la revetlla de Sant Joan i la possiblea la nit. "", ha dit, però ha evitat concretar si s'han d'obrir o no aquests espais la nit el 23 de juny. El conseller ha admès que l'obertura de l'pot facilitar una reducció dels, però ha recordat que aquest fenomen ja hi era abans de la pandèmia. "Hem de posar dispositius de control, aquest fenomen fa mal a la convivència, molesta el veïnat i fa mal als comerços. S'ha de posar ordre i fer-hi un seguiment", ha afirmat.En relació a l'oci nocturn, Elena ha lamentat que l'Estat hagi escoltat "poc" les comunitats autònomes. "Seré poc de dir què crec que ha de passar. Com a conseller he de parlar de certeses", ha afirmat. Elena ha dit que el seu deure en un tema tan sensible com les restriccions és aportar dades i fets, no pronòstics.Elena ha demanat treure el "partidisme" deli la seguretat que s'haurà de fer aquesta legislatura a Catalunya. "Que no ens condicioni qui fa les propostes per decidir si hi estem a favor", ha demanat el conseller. Així, ha reclamat als grups deixar de banda el retret partidista i "abraçar la política". "Parlem amb la gent, mirem models d'altres països i intentem consensuar unque ens satisfaci a tots", ha afirmat, i ha demanat evitar que es faci un "pim, pam, pum" amb els. "Analitzem les propostes sense mirar qui les fa", ha remarcat.El conseller ha recordat que el Parlament va fer una comissió per definir el model de seguretat pública que va establir que hi havia mecanismes per fer control de l'ordre públic des de la distància i des de la proximitat. Es va arribar a la conclusió que les boles de goma no eren adequades i que elera la manera "menys dolorosa" de fer aquest tipus de control. "Els anys passen i hi ha el compromís de revisar el model d'ordre públic al Parlament", ha afirmat. Elena ha evitat dir què és millor o pitjor i ha fet una crida als grups parlamentaris a "escoltar les propostes" i abordar el debat.El conseller ha deixat clar que quan es produeixen situacions com lesions als ulls per bales de foam "s'ha d'investigar". "Els Mossos estan sotmesos a investigació.", ha afirmat. Elena ha demanat evitar el debat "simplista" d'estar amb els Mossos o en contra. "Els responsables de la seguretat volen que hi hagi debat polític, però no ser utilitzats. Ni en contra ni pels seus entusiastes", ha afirmat.Sobre, ha demanat a l'Estat ampliar la pròrroga de la moratòria sobre llançaments. Ha recordat que elva aprovar un decret que deia que no es podien desnonar persones vulnerables en pisos de grans tenidsors. "Junts, ERC, la CUP i els comuns tenen un acord per transformar aquest decret en llei per garantir que qualsevol persona vulnerable en un pis de gran tenidor, abans de ser expulsat, se li ha d'oferir una alternativa social", ha afirmat.També ha dit que cal "perfeccionar" el mecanisme deinterna per "garantir que no s'arribi" a una situació de desnonament. "Volem centralitzar la presa de decisions per tenir un criteri únic sobre quins efectius s'han d'enviar en un llançament", ha afirmat.El compromís de conseller és complir l'acord pel que fa a la retirada de lesen casos contra manifestants. "Parlarem amb els sindicats dels Mossos", ha assegurat. Elena ha dit que s'explicarà què significa aquest punt de l'acord amb la CUP i s'intentarà "resoldre" les inquietuds que hi hagi per part dels agents.

