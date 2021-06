Junts obre hostilitats amb ERC i acusa Junqueras de «voler tutelar» Aragonès

La CUP també insisteix en la unilateralitat

Hostilitats obertes entre els partits que conformen el Govern. El secretari general de Junts,, ha replicat aquest dimarts al president d'ERC,, que l'"no va ser un error". Li atribueix aquesta afirmació després que el republicà s'allunyés dilluns de la via unilateral. Tal com ho va fer Junqueras amb un article a l'Ara , Sànchez en publica un altre al mateix diari en què subratlla que encara que sembli que las'encarrila, això no ha de fer renunciar a la unilateralitat.El secretari general detambé opina que "no és bo per a la institució de la Generalitat que un exvicepresident vulgui". En aquest sentit, Sànchez afirma que les paraules de Junqueras "no pretenien ser neutres. I no ho van ser". A parer del dirigent juntaire, la carta de Junqueras, difosa el mateix dia que Pere Aragonès i Pedro Sánchez es trobaven per primera vegada des que el republicà és president, "traça un espai de joc que limita la capacitat d'acció del president en el lideratge que s'espera d'ell".Sànchez se sent desconcertat pels "girs de guió" i per algunes afirmacions que "de facto" esdevenen una "revisió radical d'aspectes essencials del passat recent de l'". També entén que "la pressió per sortir de la presó és gran" però considera que "al marge de ser audaç cal també preservar la prudència per protegir políticament allò que explica el que avui és l'independentisme i sobretot la legitimitat del que hem fet per arribar on hem arribat".En la mateixa línia s'ha pronunciat, president de Junts al Parlament, que ha afirmat estar "convençut" que Aragonès, amb "lleialtat institucional", no acceptarà "tuteles" que posin en perill l'. Les seves declaracions no es poden desvincular de les acusacions que els republicans feien als seus socis de Junts durant les negociacions assegurant que pretenien que Aragonès estigués "tutelat" pelBatet ha advertit que aquest acord amb els republicans no exclou "cap via" per culminar la independència i s'ha mostrat "sorprès per la falta de coherència en certes declaracions que posen en dubte l'estratègia independentista". Sobre el, el diputat dels juntaires ha afirmat que ha de ser per trobar una "solució" al conflicte, i no una "retòrica i "estètica com la de "l'anterior legislatura".La formació liderada per Sànchez i Puigdemont, però, no ha estat l'única que ha retret a Junqueras l'article. La en roda de premsa al Parlament i també en una carta a l'Ara, ha recordat al president d'ERC que l'exercici de l'autodeterminació només es pot aconseguir per la via de la unilateralitat., diputada dels anticapitalistes, ha advertit que no pujaran a "un tren que no va enlloc", en referència al diàleg amb el govern espanyol defensat pels republicans.Estrada ha recordat que l'únic camí és el del, que és "antidemocràtic i autoritari". La diputada ha lamentat que la via del diàleg en el context actual "malauradament" no va enlloc, a diferència d'altres pobles que "han pogut parlar amb els estats per trobar solucions, com Escòcia". A més, ha recordat al Govern que elforma part de la "columna vertebral del règim del 78" i que no té gens d'interès a resoldre el conflicte si nega

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor