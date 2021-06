Poble Lliure crida a fer insostenible l'«ocupació» espanyola

El Consell per la República, deslligat dels partits

Reforç econòmic i control del territori

Coordinació i direcció: el Congrés Nacional del Poble Català

ha posat sobre la taula una proposta deper al moviment independentista, crític amb els plantejaments que han fet fins ara. La formació, una de les ànimes de la, planteja la necessitat de fer "insostenible" el que qualifiquen d'"ocupació" de l'Estat a Catalunya i avançar en l'articulació d'un "espai polític republicà" que assumeixi l'objectiu de la independència en el marc d'una estratègia de transformació social. El partit, que forma part del Consell per la República, reclama també canvis en aquest organisme, que ha de ser "independent de qualsevol tendència política", tant des del punt de vista orgànic, ideològic i representatiu.El document, de 24 pàgines i al qual ha tingut accés, desgrana una proposta estratègica per al moviment independentista. Defuig els plantejaments de "l'implementisme simplista", que es podria atribuir a Junts, i del "negacionisme neo-autonomista", que seria l'estratègia d'ERC.i avisen que l'Estat no cedirà a les demandes independentistes encara que el moviment arribi al "80% dels vots". "La llibertat té un preu i cal estar disposat a pagar-lo", diuen, un preu que passa per la "" i per preparar les "condicions objectives" per guanyar "el proper embat".El partit planteja el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat com un "" i sosté que l'opressió espanyola és en forma "d'ocupació", perquè "l'existència col·lectiva del poble català es troba limitada per l'acció del règim monàrquic espanyol". És en aquesta context, constaten que el poder "dominant" -l'Estat- no cedirà fins que el cost que li representa mantenir el poble català "sotmès" li sigui "insostenible". "És convenient que el conjunt de l'entengui aquesta estratègia de confrontació democràtica si vol assolir l'objectiu d'una república catalana independent", diuen.Poble Lliure també proposa una reforma del, una peça clau. Aquest òrgan de poder "alternatiu" i "fora de l'abast de la repressió espanyola, diuen, ha de ser "independent de qualsevol tendència política, tant des del punt de vista orgànic, com ideològic i representatiu". Això entraria en contradicció amb la presidència de, que alhora és president de Junts, un dels grans partits independentistes i rival electoral d'ERC. A banda del Consell, també és rellevant l', que ha de servir per "legitimar el procés amb l'aprovació de les grans decisions" del moviment. "Cal anar desplegant una institucionalitat republicana alternativa i estructures de suport", diu l'estratègia del partit.La mobilització popular, deslligat de l'estructura institucional, també ha de tenir un paper cabdal. I en aquest context, els partits han de posar fi a "la utilització de les institucions autonòmiques" i elsper "reprimir el moviment popular". "La seva funció ha de ser sempre subordinada als objectius i tasques del conjunt del moviment independentista i republicà", planteja Poble Lliure. També proposen la creació d'una "estructura especialitzada en informació" i en "autodefensa", incentivar "estructures estratègiques de país". En aquest sentit, insisteixen en la importància de desplegar un sindicalisme nacional i reforçar laPer assolir la, planteja Poble Lliure, hi ha una sèrie d'elements que són necessaris. En l'àmbit econòmic, cal una banca "gestionada pel poble català", proveir d'un "fons suficient de reserva per cobrir les contingències d'un cert període de temps d'hostilitats espanyoles" en l'economia i activar la internacionalització dels intercanvis comercials fora de l'Estat. És determinant també eli la creació d'espais "perquè el poble organitzat gestioni el territori". "L'acció repressiva de l'estat espanyol sobre el territori es produirà i s'ha de preveure", avisa el document.L'l també és important i per això Poble Lliure demana desplegar una "veritable política internacional d'aliances" que superi els "dogmatismes i prejudicis ideològics". "No és raonable pensar que els grans estats i poders que controlen laafavoriran un procés de ruptura democràtica sense abans haver interactuat amb nosaltres", sostenen. Així, aquesta política exterior s'ha de basara en la multilateralitat, al reciprocitat i la cooperació amb estats, governs i moviments polítics i socials. També alerten de la tendència a "menysprear" la defensa de la llengua i la cultura nacional i reclamen polítiques de "normalització" lingüística i promoció de la producció i difusió cultural a través d'institucions i entitats "autocentrades".Tot això, planteja el partit, s'ha d'articular a través d'una "estructura de coordinació i direcció" que aglutini tots els instruments. Poble Lliure planteja que aquesta estructura s'anomenii agrupi partits, associacions, sindicats i institucions republicanes per "debatre i acordar de manera conjunta i no partidista" l'estratègia per avançar en el procés. Aquest òrgan ha de "coordinar i dirigir el conjunt del moviment al llarg de les diferents fases de la seva expansió i implantació", rebla el document.

