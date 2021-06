Dos magistrats del TC veuen vulnerat el dret de reunió dels Jordis

El recurs, desestimat

L'independentisme "no és objecte de persecució ni de discriminació"

Deixen clar quedurant les protestes del 20 de setembre davant la seu de la Conselleria d'Economiasinó pressionar el govern espanyol per negociar una consulta". Consideren que el tribunal hauria d'haver estimat el recurs dels dos presos polítics per vulneració del dret a la legalitat sancionadora, en els drets a la llibertat personal, a la llibertat ideològica i de reunió.La majoria del ple del TC va desestimar el recurs de Sànchez i Cuixart tot i els vots particulars. En el cas del president d'Òmnium Cultural consideren que la sentencia "no respon a una conducta que constitueixi exercici legítim dels drets i llibertats d'expressió i reunió". Afirmen que va promoure una oposició material a l'execució policial de les decisions del TC o d'altres tribunals. "No ha estat sancionat per fer una crida a la mobilització ciutadana, per protestar davant la prohibició del referèndum, ni tampoc per la proposta política que defensa, sinó per la simultània acceptació i incitació a l'incompliment de la Constitució, la llei i els mandats judicials emesos per tutelar-la", asseguren.Així, veuen "raonable" la interpretació que va concloure que el queDefensen queSegons el posicionament, la resposta a l'1-O va implicar l'ús de la força "suficient" per neutralitzar als agents de policia que intentaven legítimament impedir la votació. Insisteixen que la pena imposada no és desproporcionada "en atenció a la gravetat dels interessos jurídics tutelats".En el cas de Sànchez, també defensen que va promoure l'oposició material a l'actuació policial seguint les decisions judicials i que és això el que va provocar la pena, ja que "desborda amb claredat els límits del que es pot considerar el legítim exercici del dret de reunió per l'exteriorització de la protesta o crítica per l'actuació dels poders públics". Asseguren que en la conducta de Sànchez es pot "dissociar" el missatge de reivindicació i protesta de l'acceptació i promoció dels actes impeditius que han estat penalment sancionats.A més, el TCque el procediment penal i la condemna vulguin perseguir o castigar la posició política de Cuixart ni que tingui res a veure amb el seu activisme. Al contrari, asseguren que el moviment independentista català "no és objecte de persecució ni de tracte discriminatori de cap índole, ni pel Tribunal Suprem ni per cap altra instància judicial o poder públic de l'Estat".En les dues resolucions,, ja que es planteja que tots dos entenen el castellà i no era necessari un intèrpret. Es rebutja també que s'hagi vulnerat el dret a un jutge imparcial, assegurant en el cas de Cuixart que no ha quedat acreditada l'amistat del fiscal signant amb els magistrats, ni una suposada relació d'aquests amb el govern espanyol i considera que els retrets cap a expressions que recull la sentència o les manifestacions del tribunal dins i fora de la sala tampoc poden quedar acollits. Amb tot, afirmen que les decisions processals qüestionades compten amb una explicació raonada i "constitueixen esdeveniments no rellevants".En el posicionament al recurs de Sànchez s'afegeix que no ha existit un tracte pejoratiu cap a la defensa perquè els fets analitzats són "manifestament insuficients" com per concloure que hi ha hagut un tracte desfavorable. Segons el tribunal, es tracta d'esdeveniments "menors, incidències o irregularitats processals lleus, en tot cas".