Aragonès repesca Joan Ridao i situa Ester Capella a Madrid

El secretari general de l'Esport, Gerard Figueras, al seu despatx. Foto: JM Montaner

Figueras, d'Esports a Exteriors

Veterans de Junts a l'administració a Drets Socials

A Drets Socials, el manresà Alexis Serra, fins ara al capdavant de l'oficina per la reforma horària, es converteix en secretari d'Infància, Adolescència i Joventut. Per sota seu tindrà el regidor de Granollers Àlex Sastre a director de Joventut i Núria Ramon com a directora de l'Agència de Joventut.

Un ex d'Unió a Memòria

Eusebi Campdepadrós, en una imatge d'arxiu Foto: Josep Maria Montaner

Cascada de nomenaments al Govern d'aquest dimarts. La conselleria de la Presidència ha nomenat, exconsellera de Justícia, com a delegada del govern a Madrid, i repesca, que serà director de l'Institut d'Estudis de l'Autogovern. Capella, que abans de ser consellera va ser senadora i diputada a Madrid, tindrà l'encàrrec de Pere Aragonès de greixar les relacions entre governs . Feia dies que, tal com va avançar NacióDigital , Capella tenia l'oferiment d'anar a Madrid damunt la taula.Ridao, que va ser, va deixar la primera línia política fa més de deu anys després d'una llarga trajectòria i va dedicar-se a la docència i a preparar les oposicions per ser lletrat del Parlament. La passada legislatura el van nomenar lletrat major, càrrec que va deixar fa uns mesos. A l'IEA, dedicat a fomentar el debat sobre els avenços en l'autogovern, el jurista substitueix el politòlegL'estructura de la conselleria de Presidència està pràcticament al complet amb altres nomenaments importants., fins ara diputada i que serà substituïda a la mesa del Parlament per l'exconsellera Alba Vergés , ha estat nomenada secretaria general de l'Esport; el periodista, que ha ocupat diverses responsabilitats a l'estructura de comunicació del partit, es converteix en secretari de Comunicació i Mitjans; i l'alcalde de Solsonaserà secretari d'Administracions Locals i relacions amb l'Aran. Com a directora general, Rodríguez hi tindrà, fins ara secretària general d'ERC a Lleida i a dia d'avui alcaldessa de Vilanova de l'Aguda.Com a director del Consell Català de l'Esport s'ha nomenat, un dels imputats al jutjat 13 i fins ara secretari d'Exteriors, icom a director de l'Escola d'Administració Pública. Fins ara havia estat director general de Participació Ciutadana i Processos Electorals.El darrer dels nomenaments a Presidència és el de, que serà director general deamb la missió de fer més eficaços els engranatges interns de l'executiu de coalició. Ramentol, metge de professió i militant d'ERC, havia estat secretari general de Salut quan la consellera era Alba Vergés.Als altres departaments també hi ha nomenaments importants. A Empresa i Treball es nomenacom a directora general d’Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera. A Economia hi ha un nomenament rellevant. Es tracta de la nova secretària d'Economia. La tortosina, que va ser regidora de CiU a l'ajuntament, serà la segona de Jaume Giró. Fins ara era directora general d'Indústria.A Acció Exterior s'ha nomenatdirector general de Participació Ciutadana idirector general de Transparència i Dades Obertes. Tots dos venen del sector privat. Com a secretari d'Acció Exterior, en canvi, es promou un dirigent de Junts amb llarga trajectòria ja. Es tracta de, que havia estat líder de la JNC, diputat i fins ara secretari general de l'Esport. Figueras té investigacions obertes per irregularitats en la gestió de subvencions.A Educació el Govern ha nomenatdirectora general d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa, provinent del sector educatiu. A Acció Climàticaserà director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural.Al departament de Salut s'han formalitzat els nomenaments de l'exconselleracom a secretària d'Atenció Sanitària icom a directora de Planificació. A Interior es confirmen els nomenaments que es van avançar dilluns com araa Trànsit,a Protecció Civil, el veteràa Bombers ia Administració de Seguretat.serà directora general de l’Autonomia Personal i la Discapacitat.serà directora general d’Acció Cívica i Comunitària. Al seu tornserà secretària d’Afers Socials i Famílies.A Justíciaha estat nomenada directora del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, l'exdirectora de Política Lingüísticaserà directora d'Afers Religiosos, l'exdirigent d'Uniódirector general de Memòria Democràtica i el fins ara diputat per Tarragonasecretari de relacions amb l'Administració de Justícia.

