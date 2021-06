Majoria al Parlament per recuperar la llei antidesnonaments tombada pel TC

Quan s'aprovarà la llei?

han registrat aquest dimarts una proposició de llei al Parlament per recuperar el17/2019, que el Tribunal Constitucional (TC) va suspendre el passat gener. El nou acord, impulsat des del moviment per l'habitatge, recupera alguns articles de la llei original i incorpora noves mesures perquè els grans propietaris hagin d'oferir un lloguer social a famílies vulnerables abans de desnonar, tant en casos d'impagament de lloguer o hipoteca, com d'ocupació.Una de les principals novetats que preveu incorporar la nova llei és que la definició de gran tenidor afecti tots aquellsque siguin persones jurídiques i que tinguin més de 10 pisos. Pel que fa a les persones físiques, es manté el llindar de 15 de l'última regulació. La llei també incorporà la cessió obligatòria d'habitatges de grans tenidors que faci més de dos anys a famílies en situació d'Per garantir el compliment de la llei, s'incorporarà al text legislatiu un termini màxim d'un mes perquè els propietaris facin efectiva l'oferta de. La proposició registrada avui dona continuïtat a la llei 24/2015, la normativa vigent actualment a Catalunya i que es va aprovar fruit d'una iniciativa legislativa popular. Els seus impulsors han defensat avui al Parlament la nova normativa. "Cal activar els mecanismes sancionadors per evitar que passi com el 2020. Això farà que els grans tenidors s'ho pensin dos cops abans d'incomplir el contingut de la llei", ha dit Carlos Babot.A diferència de la mesura tombada pel, la nova normativa no l'aprovarà el Govern via decret sinó que es tramitarà per via parlamentària. Els impulsors i els grups parlamentaris que donen suport a la iniciativa entenen que d'aquesta manera l'alt tribunal no podrà argumentar de nou defectes de forma per suspendre la llei.El decret original no va haver de fer front només al TC, sinó també a part de la judicatura de Catalunya. Els, per exemple, van convertir la mesura en paper mullat perquè entenien que no els donava capacitat per inadmetre demandes de desnonament encara que el propietari no hagués ofert un lloguer social.Ara, els impulsors de la iniciativa asseguren que han previst evitar aquest escenari. "La llei inclou un precepte concret que preveuperquè es produeixi l'oferta de lloguer. Entenem que pot ser suficient perquè no torni a passar el mateix", ha dit Babot.Els grups parlamentaris que formen part de l'acord s'han compromès a tramitar la llei per la. A la pràctica, això fa preveure que es pugui aprovar a l'octubre. "Si no actuem, a la tardor i durant el 2022 calculem tenir, una xifra superior a la del pic del 2013", ha assegurat Lucía Delgado, membre del Grup Promotor de la 24/2015. "L'habitatge ha de ser un tema de primer ordre per al Govern i el Parlament. La fita ha de ser acabar amb els desnonaments", ha demanat". Segons el grup promotor, la suspensió del decret 17/2019 per part del TC ha deixat més de 3.000 famílies sense lloguer social.La tramitació de la llei per recuperar la mesura tombada pel TC era un dels punts que figurava alsper a la formació del nou Govern. El diputat d'ERC Pau Morales ha qualificat d'"essencial" que la mesura estigui vigent quan caduqui la moratòria estatal de desnonaments, a partir del 9 d'agost. Morales i la diputada de la CUP Montserrat Vinyets han coincidit a l'hora de reclamar canvis més profunds. "Això és un SOS però calen polítiques que vagin més enllà".Des d'Susana Segovia ha celebrat que la llei "impliqui" els grans tenidors en la gestió de l'emergència habitacional i ha demanat "valentia política" al Govern per desplegar la normativa.ha reclamat suport als impulsors de la mesura per acabar amb "l'infrafinançament endèmic" de les polítiques d'habitatge per part de l'Estat. Freixa ha reivindicat la proposició de llei com a "única resposta" poen el context actual però ha demanat "no carregar" en els propietaris "les polítiques que s'han de fer l'administració". Tot i aquest apunt discordant, els grups han assegurat que el contingut presentat aquest dimarts no experimentarà canvis en el procés de tramitació de la llei.

