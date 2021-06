La Moncloa considera que després de la carta de Junqueras «cal passar pàgina»

Sánchez i Aragonés, en l'acte de dilluns a Foment. Foto: ACN

El govern espanyol considera que la carta d'Oriol Junqueras és "important" i "avança en la direcció correcta". Així s'ha expressat la ministra d'Hisenda i portaveu de l'executiu, María Jesús Montero, després del consell de ministres. Montero ha afirmat que el que va passar l'octubre del 2017 va suposar una "fractura" de la societat catalana i que l'executiu "comprèn que hi hagi gent que tingui recança" davant de la concessió dels indults. Moncloa ha volgut mostrar empatia amb els crítics amb els indults i ha subratllat la "ferida" de la tardor del 2017.Sobre si el govern està convençut de la sinceritat de Junqueras, Montero ha respost que hi ha partits i sectors que prefereixen viure en el conflicte i que són els mateixos que fins ara criticaven que els dirigents independentisets no feien cap propòsit d'esmena. La portaveu ha demanat "confiança i ajut a tothom". Tots els espanyols volem superar la fractura i el conflicte, però ara tocar passar pàgina i donar una oportunitat per al diàleg i el reencontre.Montero ha aprofitat per dir que aquella crisi no va ser gestionada amb eficàcia pel govern espanyol, aleshores en mans del PP. La portaveu ha subratllat "els valors del diàleg, la concòrdia i la conciliació, que van servir d'inspiració pels artífexs de la Transició". "Això ens anima a no fer com el govern anterior, del Partit Popular, que era no fer res". "Amb aquest govern, això no passarà", ha asegurat.No ha concretat sobre el calendari de la mesa de diàleg ni dels indults i tan sols ha afirmat que serà "a la major brevetat quan el tema estigui susbstanciat pel ministeri de Justícia". La posició del govern es produeix un dia després de l'article publicat pel president d'ERC, Oriol Juqnueras, titulat Mirant al futur, en què el dirigent independentista s'expressava en termes positius davant els indults i considerava que la via unilateral no era viable.Aquest dilluns, coincidint amb l'article de Junqueras, els presidents espanyol i català, Pedro Sánchez i Pere Aragonès, es trobaven per primera vegada des de l'elecció d'Aragonès, en un acte a la seu de Foment del Treball. En les intervencions fetes en l'acte de Foment, Sánchez va fer una apel·lació a la "concòrdia", la "valentia" i a deixar enrere "maximalismes".Aragonès va mostrar la seva predisposició a obrir una nova etapa basada en el diàleg i a "superar el bloqueig", però enunciant els objectius del Govern, que són l'amnistia i el dret d'autodeterminació. El president de la Generalitat va afirmar també que considera el diàleg amb l'Estat "extraordinàriament difícil".Amb Montero han comparegut la vicepresidenta tercera i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, el titular de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, José Luis Ábalos, i la ministra de Drets Socials i Agenda 2030, Ione Belarra.

