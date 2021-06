Sisme judicial contra la llei per a la memòria històrica de l'estat espanyol.L'òrgan de govern del poder judicial espanyol assegura que "l'apologia del franquisme, sempre que no hi hagi el requisit addicional de menyspreu o humiliació a les víctimes, constitueix l'expressió d'idees que malgrat que siguin contràries als valors de la Constitució, estan emparades per la llibertat d'expressió".Aquest pronunciament parteix de l'aprovació, aquest dilluns, per 15 vots a favor i 6 en contra dei l'analitza de dalt a baix. És més, el document qüestiona que es pugui il·legalitzar fundacions per apologia del franquisme -com la-, o aquelles que generin odi de manera directa o indirecta (o violència) contra les víctimes del cop d'Estat del 1939. El CGPJ va més enllà i creu que

