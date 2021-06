El TSJC ordena al Govern no prioritzar els exàmens en català a la selectivitat

El(TSJC) ha acceptat lessol·licitades per l'entitat Assemblea per una Escola Bilingüe a Catalunya en relació a les llengües dels models d'examen de les(PAU) 2021. La selectivitat comença aquest dimarts . Concretament, la sala contenciosa-administrativa ordena queen els enunciats de les proves.El tribunal estableix que els enunciats delshan d'estar en les tres llengües oficials -català, castellà i aranès- i que s'haurà d'oferir a cada alumne, de manera individual,. El català, diu el tribunal, no pot ser l'opció "determinada" per l'administració. L'ordre no afecta els exàmens de llengua catalana, literatura catalana, llengua castellana, literatura castellana i llengua estrangera. En aquests casos, els enunciats seran amb la llengua que correspongui.La sala també ha acordat la suspensió d'una part de les instruccions sobre el funcionament dels tribunals de les PAU destinades als vocals del tribunal i elaborades pel(CIC). Aquesta part, concretament l'apartat 1.2.2 del tercer paràgraf, diu que s'haurà de repartir primer l'examen en català i, només si algun alumne ho demana, lliurar-li la versió en castellà i recuperar la versió en català. Aquest punt s'ha anul·lat i el tribunal considera que tracta de manera "residual" el castellà i s'oblida de l'aranès.La sala, doncs, requerirà al president i al secretari del CIC perquè faci el que convingui per executar l'ordre de la sala., però la decisió cautelar ja afectarà els exàmens de juny, que comencen aquest dimarts i s'allargaran fins divendres i si no hi ha cap canvi també a les proves de setembre. Les cautelars no prejutgen el fons del recurs, que encara s'ha d'abordar per part del tribunal.

Mesures cautelaríssimes TSJC selectivitat 2021 by edicio naciodigital on Scribd

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor