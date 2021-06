Aragonès i Sánchez inicien el desgel

"Superar el bloqueig polític", "deixar enrere les posicions maximalistes", "Catalunya és imprescindible", "valentia", "sentit de justícia", "la pau i la convivència". Han estat paraules escoltades aquest dilluns durant el primer encontre del president espanyol, Pedro Sánchez, amb el president català, Pere Aragonès. Una trobada que s'ha fet a la seu de la patronal Foment del Treball. El motiu ha estat la concessió d'una medalla a Javier Godó, editor de La Vanguardia. El president de Foment, Josep Sánchez Llibre, ha fet d'amfitrió. El protagonisme, però, ha estat clarament de tots dos presidents, que avui han començat el desgel.El president espanyol, Pedro Sánchez, ha invocat a deixar enrere la dialèctica "dels uns i els altres en favor d'un nou nosaltres". "Canviem les amenaces per les propostes", ha destacat el president espanyol, que ha convidat a superar "la petita batalla política". "Catalunya és imprescindible i necessitem la millor Catalunya perquè es posi en marxa". "Us necessitem", ha afirmat Sánchez adreçant-se a l'auditori i després d'al·ludir a tots els agents socials.Aragonès ha intervingut just abans que Sánchez i ha fet també una crida a entrar en una nova dinàmica política. Ha parlat de "superar el bloqueig", sense obviar quin és l'escenari i els objectius del Govern, "l'amnistia i l'autodeterminació". Alhora, ha sabut falcar el seu discurs després d'escoltar els missatges dels exponents empresarials que han intervingut en l'inici de l'acte, Sánchez Llibre i Godó. A la reivindicació patronal de recuperar la "normalitat", Aragonès ha respost que "no és normal que hi hagi presos polítics i exiliats".L'acte a Foment ha reunit la major part del patriciat barceloní com no es veia des de feia molt de temps. S'hi ha vist la cúpula del gran empresariat i del poder financer, del tot abocat a fer de frontissa entre dos poders polítics que estan a punt d'iniciar un procés de negociació que no serà fàcil. En l'escenari immediat, s'entreveuen els indults als presos com una mesura que refredarà el conflicte, però que serà també una batalla difícil en la política espanyola. Pels passadissos, molts expressaven confiança en un desbloqueig, però sense falses il·lusions. "Cal aprofitar aquest moment,que pot ser una finestra oberta", comentava un sempre ben informat Miquel Caminal, exdirector general del Grup Godó. "Però hi ha massa ressentiment acumulat", ha afegit per posar aigua al vi.En el seu discurs, Sánchez també ha fet una crida per "un nou contracte social". "Que les diferències no es transformin en paràlisi -ha afirmat-, que s'acabin els carrerons sense sortida amb un enorme sentit de justícia, buscant la pau i la convivència". "No hi haurà millor benefici que deixar enrere un escenari de conflicte i enfrontament", segons Sánchez. Ha demanat a "tots" que es tingui "valentia i exemplaritat". "No seran les posicions maximalistes les que garanteixin la convivència", ha dit. "El futur vindrà de la mà de la concòrdia i el reencontre, que només s'assolirà amb arguments".El president espanyol ha destacat la millora que s'està produint en el combat contra la pandèmia i per aplanar el camí a la recuperació econòmica. Ha reblat el "gran Pla Marshall" que suposaran els fons de la UE i s'ha referit als valors de la sostenibilitat i la digitalització com elements essencials d'un nou full de ruta per a la recuperació.Amb anterioritat, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha assegurat que els dirigents polítics tenen "l'obligació i la responsabilitat de sacsejar Catalunya" i dur a terme les "transformacions inajornables" que necessita el país en els àmbits econòmic, ecològic, feminista i democràtic. Aragonès s'ha adreçat directament a Sánchez per dir que "no venim d'una situació normal. No és normal que hi hagi presos i exiliats", ha dit. Ha refermat la posició de Govern català, que és la de l'"amnistia i autodeterminació", tot admetent que la posició del govern espanyol tindrà una altra visió."Cal donar pas a la resolució d'aquest conflicte polític", ha proclamat Aragonès i ha asseverat que la Generalitat "defensarà les nostres propostes". S'ha mostrat convençut que s'entrarà en un context nou, de futur, llibertat i estabilitat per a tothom". Ha exigit "superar el bloqueig" i s'ha mostrat confiat en el futur, tot i reconèixer que el diàleg amb l'Estat serà "extraordinàriament difícil".Ha defensat un canvi en el model econòmic, que ha de ser sostenible. "La recuperació econòmica i social no es pot sostenir en una reducció dels salaris reals, sinó tot el contrari" -ha afirmat, referint-se a l'oportunitat que suposaran els fons de Next Generation. S'ha referit també al repte climàtic en termes de la "revolució verda" que s'imposa. El president català també ha vindicat el "compromís feminista", que s'ha de reflectir en tots els àmbits.Ho ha dit el dirigent espanyol a la seu de la patronal Foment del Treball, davant d'un auditori empresarial, en el transcurs de l'acte de lliurament d'una medalla commemorativa a Javier Godó, editor del Grup Godó, que fa 140 anys. L'acte s'inscriu en la celebració dels 250 anys d'història de Foment del Treball. L'acte de Foment ha estat la primera trobada entre els presidents Aragonès i Sánchez des que el dirigent republicà va ser elegit president de la Generalitat.El president de Foment, Josep Sánchez Llibre, ha reclamat que "torni la normalitat política", tot destacant la importància de tenir "seguretat jurídica i estabilitat política". Adreçant-se directament als dos presidents, ha reclamat: "Tant de bo l'encontre d'avui sigui l'inici", ha dit. "Dialoguin, no es cansin de dialogar perquè Catalunya i Espanya ho necessiten", ha dit.Sánchez Llibre ha aprofitat per reclamar l'ampliació del Prat, que ha tornat a considerar imprescindible per a la recuperació econòmica. Alhora, ha demanat una actitud de consens institucional de totes les administracions en favor del projecte dels Jocs Olímpics dels Pirineus.Aquest cop hi era tothom. El tot Barcelona s'ha fet present en un acte d'alt voltatge institucional. Hi eren els grans noms de l'economia catalana, amb Isidre Fainé, president de la Fundació Bancària la Caixa, i Josep Oliu, president de Banc Sabadell, al davant, al costat de la cúpula de Foment; Josep Crehueras, (Planeta); el president del Cercle d'Economia, Javier Faus; el vicepresident del Círculo Ecuestre, Enrique Lacalle; els líders dels sindicats CCOO, Javier Pacheco, i d'UGT, Camil Ros; i nombroses personalitats, des de Juan José López Burniol a Luis Conde, entre molts d'altres.L'objecte de l'acte era un homenatge a Javier Godó i hi eren presents des del director actual de La Vanguardia, Jordi Juan, a tots els exdirectors vius del diari, Lluís Foix, Joan Tapia, José Antich i Màrius Carol. "Fins i tot Antich", ha dit un dels presents, coneixedor de les tensions que es van produir entorn la sortida del periodista de la direcció del rotatiu.El periodista Lluís Foix ha fet la semblança de Javier Godó, una semblança que ha encaixat en l'ambient, patrici i moderat. Profund coneixedor de la història -i de les interioritats- del rotatiu, ha qualificat el diari de "supervivent", com ho han estat els Godó. Ha elogiat l'esperit "liberal" de la casa, i ha fet un repàs a la història de La Vanguardia, que ha actuat, una mica com la societat catalana, amb "coratge, valentia, prudència i covardia". Ha subratllat que el diari s'ha adaptat a totes les circumstàncies i règims però que mai ha jugat "a fer caure governs ni règims". "Un diari és una nació parlant amb ella mateixa", ha dit Foix citant Arthur Miller, i ha explicat que moltes vegades Javier Godó ha assegurat que l'ADN de La Vanguardia "és català, amb projecció a Espanya i Europa".Godó ha intervingut per destacar la història del rotatiu, feta, ha dit, d'"esforç i compromís", destacant la visió "liberal" que va tenir el diari des de l'inici. Ha esmentat també "els episodis funestos, com el de Luis de Galinsoga", però "també els molt positius com les etapes de Miquel dels Sants Oliver o Gaziel". Ha defensat la mirada del diari, "que no intenta imposar les coses, sinó explicar-les".Javier Godó ha fet una referència al moment polític i ha assenyalat que "Catalunya no acaba de trobar el seu encaix en la realitat complexa de l'Estat". Ha advertit que el conflicte identitari pot bloquejar la recuperació i el creixement econòmic. El comte de Godó ha refermat el seu compromís amb "la Catalunya oberta i l'Espanya plural, amb la monarquia i la democràcia". D'aquesta manera, Godó ha resumit la preocupació de bona part del patriciat, conscient de la magnitud del problema. En l'ambient, però, ha semblat que es movia alguna cosa.

