Junqueras avala els indults i qüestiona la via unilateral

Defensa de la via escocesa

L'exvicepresident del Governha afirmat en un article al diari Ara que l'aposta d'és l'i l', però que elspoden. "Qualsevol gest en la línia de la desjudicialització del conflicte ajuda a poder recórrer aquest camí", ha dit Junqueras. En una entrevista amb NacióDigital , el president d'ERC s'oposava al perdó. "Se'l poden ficar on els càpiga", deia l'any 2019.El dirigent independentista, condemnat a 13 anys de presó per l'1-O, defensa lai admet que la via unilateral utilitzada l'any 2017 "no va ser entesa com a plenament legítima per una part important de la societat, també de la catalana". Així, Junqueras, aposta perdel procés i defensa "construir un futur que inclogui tothom".L'exvicepresident també assegura que laés la millor eina per ajudar la gent però reclama "adaptar les estratègies per ser guanyadores". La conclusió, segons el president d'ERC, és que cal ser més, una "" que demostri que governa per a tothom i que posi al centre de l'agenda política la resolució del conflicte polític existent per vies democràtiques.Laés, per a Junqueras, el model a seguir, és a dir, la via d'un. Ja que, segons ha apuntat, és l'opció que genera "més garanties i reconeixement internacional immediat". "Perquè sabem que altres vies no són viables ni desitjables en la mesura que, de fet, ens allunyen de l’objectiu que cal assolir", avisa.En aquest context, Junqueras defensa que no renunciarà mai al diàleg ni a la negociació. Segons ha dit,però ha afegit que creure que se'n pot prescindir seria una "irresponsabilitat caríssima". Així doncs, per molt que es "critiqui i ridiculitzi" la taula del diàleg i la negociació entre governs, Junqueras defensa que és un "èxit" en ella mateixa perquè "obre un espai per a la potencial resolució del conflicte".Els conflictes polítics que s’acaben resolent ho fan, tard o d’hora, al voltant d’una taula on totes les parts exposen lliurement les seves posicions. La nostra, la que representa els grans consensos del país, és la fi de la repressió i l’autodeterminació", argumenta.Junqueras s'ha dirigit directament alper emplaçar-lo a demostrar el seu compromís amb la reconciliació, el diàleg i la negociació. I ha subratllat que perquè el nou "paradigma" sigui possible, és important que les dues parts mostrin la seva voluntat i predisposició. En aquest context, el president d'ERC defensa que "".

