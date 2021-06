Junts defensa que «l'independentisme té l'obligació de no descartar cap via»

defensa que "l'independentisme té l'obligació d'e". Així ho ha asseverat aquest dilluns en roda de premsa la vicepresidenta i portaveu del partit,, qui ha insistit que "així ho comparteixen tots els partits", per bé que el president d', ha publicat a un article a l'Ara i a La Sexta on abraça la via negociada i posa en qüestió l'èxit de la unilateral.Artadi ha compartit que "la via que ho posaria més fàcil és la", però ha afegit que "també és clara lade l'Estat davant de l'exercici de drets per part de l'independentisme". Ha insistit, en aquest sentit, que "qui marca les vies és l'estat espanyol" i, en una defensa de la confrontació, ha valorat que "és només en base a generar els incentius correctes el que permetrà anar obrint camins".De fet, la portaveu de Junts, però ha negat que fos una decisió volguda per, sinó que aquests "venen a respondre a lai intentaran maquillar amb la repressió". Després de citar el retorn provisional de la immunitat als eurodiputats i exiliats del seu partit, l' informe del comitè del Consell d'Europa sobre la repressió de l'1-O o la insistència d'per a l'alliberament dels Jordis, Artadi ha afirmat que ara l'executiu central pretén "indultar la imatge d'Espanya i la seva reputació"."Sense la pressió europea, la internacionalització de la causa i les victòries de l'exili no tindríem sobre la taula la possibilitat d'indults i la possible reforma de la sedició", ha destacat, desitjant que es materialitzin aquestes mesures, les quals serien "només una resposta política a la pressió de les institucions europees". En aquest sentit, s'ha mostrat segura que Estrasburg acabarà peri així se celebrarà "la feina de l'exili i l'estratègia conjunta de l'independentisme per a la internacionalització".Pel que fa al desgel entre, per via telefònica la setmana passada i aviat en forma de trobada, Artadi ho ha definit com a "contactes, dins la cortesia institucional", però no encara com a diàleg o negociació. "Caldrà veure si això té recorregut a través d'un diàleg o negociació formal", ha avisat, atès que el que hi ha hagut fins ara "no representa punt d'inflexió". Per greixar la futura, ha demanat començar a tenir reunions per activar l'previst en els diversos acords d'investidura d'ERC amb Junts i CUP.Finalment, la portaveu de Junts ha tret ferro de la presentació del govern alternatiu del PSC , acció que, més enllà d'una posada en escena que troba peculiar, creu que entra "dins la normalitat", ja que "la seva obligació és fer oposició i controlar el Govern".

