Vídeo | Salven quatre elefants atrapats en un fangar

en la humanitat. Aquest divendressalvatges van quedar atrapats en caure en un fangar de Myanmar.possible, tot semblava pronosticar el pitjor desenllaç per aquests pobres animals.Tot i això, els habitants de l'estat Rakáin, a l'oest del país, van decidir mobilitzar-se per. Armats amb tan sols branques d'arbres, van començar auna sortida suficientment accessible perquè els elefants poguessin sortir pel seu propi peu. Gràcies a aquesta tasca altruista i perillosa que els va dur més de, els quatre animals van ser rescatats."Els vam salvar perquè sabem que els elefants estan enen el món i formen part de la nostra herència", explica un veí de la localitat a l'agència Reuters. "Són tan preciosos que tota la gent del voltant va voler desplaçar-se per salvar-los la vida", conclou. S'estima que al país només en queden uns pocs centenars en comparació als milers de fa només dues dècades.

