La biomassa forestal, una energia km 0 que redueix el risc d'incendi

Què és la biomassa forestal?

Una energia renovable i viable

Catalunya debat amb més intensitat que mai com ha d'afrontar la. L'eòlica i la solar fotovoltaica són la gran aposta per intentar el difícil objectiu de la neutralitat d'emissions el 2050. Tanmateix, hi ha altres fonts d'energia que, amb un paper més complementari, també cal tenir en compte.És el cas de la, una font d'energia km 0 amb diversos avantatges: contribueix a lai se'n pot assegurar el subministrament. En aquest context, el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CFTC) ha liderat elque pretén fomentar l'ús i producció d'aquesta font energètica, millorar l'eficiència de les instal·lacions i la professionalització del sector, així com contribuir als objectius en renovables a la demarcació de Barcelona.Se'n parla molt, però en què consisteix realment la biomassa forestal com a font energètica? “És un producte energèticament noble”, destaca Adriano Raddi, doctor en Economia Forestal i responsable del Pla Biomassa Km 0 al CTFC.La biomassa forestal primària prové directament del bosc: té un, no està tractada i, per tant, la seva combustió no suposa incinerar altres substàncies. Pot tractar-se de fusta que no es pot aprofitar per obtenir productes més valuosos, restes forestals de treballs silvícoles o residus agrícoles llenyosos que s'obtenen en la poda o en arrencar una plantació.El consum pot ser en forma d', deo de latradicional. Per generar la mateixa quantitat d'energia calorífica, les tres opcions emeten una desena part de CO2 respecte els combustibles fòssils –a més, cal tenir en compte que prèviament l'han fixat-. L'estella és el combustible més econòmic i tots els tipus de biomassa tenen un cost menor que el gasoil.Catalunya és un país molt forestal, malgrat que la majoria de catalans no en siguin conscients. Actualment, quasi el 65% de la superfície ho és i la xifra no para de créixer. Tradicionalment, el material de millor qualitat extreta es destinava a les serradores, mentre que la resta s'aprofitava per abastir la indústria paperera i taulells d'aglomerat, entre altres.Aquesta cadena de valor es va trencar. La demanda de la fusta de més qualitat s'ha reduït mentre que els principals compradors de la resta de material forestal han tancat portes. Més enllà de la possibilitat d'exportar a França i Itàlia, queda una gran quantitat de producte forestal de valor mig i baix que cal col·locar per fer viable l'explotació. És en aquest context on ha aparegut la via de la biomassa forestal per a usos energètics.L'abandonament d'activitats agroramaderes així com del mateix aprofitament silvícola ha provocat l'avanç de la superfície forestal de Catalunya. En paral·lel, ha augmentat la freqüentació d'aquest espai tant per a usos residencials com de recreatius. Tot plegat en un context de clima mediterrani i emergència climàtica: “Cal gestionar el bosc per què hi ha massa càrrega de combustible i això dispara el risc d'incendi”, explica Adriano Raddi.Les dades no enganyen. Actualment el–dels quals dos terços, arbrada- i cada any augmenta unes 8.250 hectàrees. En canvi, els aprofitaments anuals de fusta i llenya només representen un 28% del creixement del bosc. Per tant, el potencial d'utilització de la biomassa com a font energètica és molt important sense afectar la capacitat d'embornal.