Cuidad siempre vuestra salud mental. Pedid ayuda a la gente que os rodea y acudid a un profesional. Sé que a veces es complicado o da “vergüenza” buscar ayuda y contar los problemas pero hay momentos donde es totalmente necesario. Cuidaos mucho por favor. — Ibai (@IbaiLlanos) June 1, 2021

Chavales, de verdad, si estáis jodidos, pedid ayuda a alguien, a quien sea. No os ahoguéis en vuestra mente, exteriorizad los problemas. Y ayudad a los que veáis atrapados.



Por favor os lo pido. — Sr.Cheeto (@Srcheeto) June 1, 2021

Simplemente era el mejor, descansa en paz rey de reyes. 👑🖤 pic.twitter.com/elVZm4kret — Nil Ojeda (@nilojeda) June 2, 2021

La commoció pel suïcidi del creador de contingut i streamer catalàha encès les alarmes en el sector, entre els adolescents i en el món d'Internet.i una gran llista de creadors famosos -amb milers i milions de seguidors cadascun d'ells- s'han activat per conscienciar a tots els seus seguidors sobre la salut mental: "Heu de demanar ajuda si esteu malament. No tingueu vergonya. Nosaltres ho fem".La mort de l'streamer català no ha estat confirmada de manera oficial per la seva família, però les alarmes es van encendre dimarts quan la seva parella no el trobava i no sabia res d'ell. A poc a poc, diversos creadors i celebritats del món d'Internet van començar a publicar sonats missatges sobre la salut mental, el suïcidi i el dolor que sentien després d'haver rebut una forta notícia.va tenir una gran repercussió entre els milions de seguidors joves que té a les xarxes, tant a Twitter com Twitch."Cuideu sempre la vostra salut mental. Demaneu ajuda a la gent que us envolta i aneu a un professional. Sé que a vegades és complicat o fa "vergonya" buscar ajuda i explicar els problemes, però hi ha moments on és totalment necessari", apunta Llanos. La pèrdua de Chachi ha tornat a posar sobre la taula les problemàtiques dela manca de recursos i visibilitat que té entre els sectors de menys edat de la població. Les associacions de supervivents del suïcidi treballen de manera incansable persistèmic que rep molt poques ajudes per part de l'administració pública. Ja en plena pandèmia demanaven de manera contundent un suport massiu per a poder frenar els suïcidis entre els joves i, sobretot, prevenir-los el màxim possible. en molts àmbits de la societat, però en els menors i els adolescents solen tenir un efecte encara major. Tot i això, des de les diferents associacions de víctimes i supervivents assenyalen un canvi generacional palpable, ja què els joves "tenen més capacitats ara de parlar de la mort, dels seus sentiments o d'intentar sortir-se'n que abans". Aquest fet s'ha demostrat amb la pèrdua de Chachi, que

