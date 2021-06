El govern espanyol portarà la reforma del finançament a la taula de diàleg

El govern espanyol portarà a la taula de diàleg una proposta de reforma del finançament, complir amb les inversions, mesures per evitar la judicialització, la descentralització d'ajudes i subvencions, i la gestió autonòmica del 0,7% de l'IRPF. Són alguns dels 44 punts de "l'agenda per al retrobament" que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, va posar sobre la taula a Quim Torra a la reunió del 6 de febrer del 2020, i que ara, segons ha assegurat el ministre de Política Territorial, Miquel Iceta, torna com a proposta del govern espanyol en el marc d'aquest diàleg.La Moncloa ja ha posat en marxa alguns dels punts d'aquella promesa que toparà amb les reivindicacions de la Generalitat. En tot cas, en declaracions des de Bilbao, Iceta ha assegurat que el seu executiu seurà a la taula amb "la millor de les disposicions per escoltar el plantejament" del Govern i del seu president "des del minut zero". La represa de la taula de diàleg encara no té data, però es produirà després de la reunió entre el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que tindrà lloc a la Moncloa previsiblement la setmana que ve.Segons Iceta, Sánchez i Aragonès s'han emplaçat a parlar i veure's tan aviat com sigui possible, i a partir d'aquesta reunió a "adoptar les decisions que tornaran a posar en marxa la taula de diàleg". En tot cas, el govern espanyol té clar la seva proposta base. Iceta ha afirmat que l'executiu de Sánchez "ja fa molt de temps" que va fixar el temari de les reunions "quan el president espanyol va presentar a Barcelona l'agenda per al retrobament". "Farem aquesta proposta", ha dit, però des de la "millor de les disposicions per escoltar el plantejament que faci el Govern i el seu president des del minut zero".L'agenda per al retrobament inclou algunes mesures que van quedar incloses en els acords entre el govern espanyol i ERC que han tingut lloc des d'aleshores, com els canvis respecte a la llengua de la Llei d'Educació. A més del compromís amb el diàleg i la desjudicialització, de l'agenda el govern espanyol també parla de regeneració institucional amb la renovació dels òrgans constitucionals i organismes independents i de mesures contra la corrupció, així com un "ferm compromís amb la memòria democràtica" amb l'exhumació dels represaliats en fosses comunes o l'anul·lació de la condemna a l'expresident Lluís Companys.El document també planteja reformar el sistema de finançament autonòmic que asseguri "la justa distribució dels recursos públics" i la capacitat de les autonomies "per proveir els serveis i prestacions socials que són de la seva competència". També promet complir amb les disposicions de l'Estatut sobre inversió. A banda, el text afirma que l'executiu espanyol està disposat a atendre demandes catalanes sobre resolucions pendents de recurs o de sentència en l'àmbit judicial per reduir el conflicte institucional i d'impulsar la comissió bilateral Generalitat-Estat i creu que poden haver-hi "avenços a curt termini en matèria de beques, compensacions per noves places judicials i reclamacions administratives".També es mostra obert a negociar aspectes com la gestió autonòmica del 0,7% d'IRPF per a fins socials o la descentralització d'ajudes i subvencions. "Amb matisos", també s'obre a coordinar l'acció exterior mentre les delegacions de la Generalitat s'ajustin a la llei. El document també menciona la millora en infraestructures -cita inversions ja compromeses- i les ajudes per les destrosses del temporal.

