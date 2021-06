Puigdemont, Comín i Ponsatí celebren la immunitat: «Ens tornen els nostres drets polítics»

L'expresident Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Clara Ponsatí han celebrat aquest dijous la immunitat retornada pel Tribunal General de la Unió Europea (TGUE) . En un comunicat que Puigdemont ha llegit en anglès, Ponsatí en català i Comín en castellà, els eurodiputats s'han congratulat perquè la justícia europea protegeixi els seus drets. Creuen que la decisió marca "dos precedents", ja que és elque la justícia d'Europa retorna la immunitat que el Parlament va deixar aixecar, i a més demostra que els arguments dels tres exiliats són "raonables". "Si no s'haguessin acceptat les mesures, es podrien haver vulnerat drets polítics", han explicat.En la lectura d'aquest comunicat, Puigdemont, Comín i Ponsatí també creuen que defensar els seus drets és la "millor forma dedel Parlament Europeu". Per això, esperen que la cambra europea "no s'oposi" a la decisió del TGUE. Ara, expliquen, tornen a estar en "igualtat de condicions" respecte a la resta d'europarlamentaris, amb una "anomalia": l'Estat espanyol. És per això, opinen, que el govern espanyol vol fer "canvis profunds" en els membres de la judicatura espanyola. Han finalitzat indicant que l'afer català s'ha convertit en un problema que Europa "ja no pot oblidar".Els tres líders independentistes també han respost les preguntes dels mitjans de comunicació. Puigdemont, en ser interpel·lat sobre una hipotètica participació en la, ha criticat que "només està inhabilitat per fer política" a l'Estat, i que per tant, no és "responsabilitat" seva decidir si hi participa o no. "El problema és seu; són ells qui han d'habilitar el camí de la política", ha reivindicat. Puigdemont ha recordat que la taula es planteja com una taula "entre governs" i que no és voluntat seva "ni participar" en nom del Govern "ni tutelar" l'executiu d'Aragonès.Sobre els, l'expresident diu que "tothom en parla, però ningú veu res", i es nega a posicionar-se sobre la sedició fins que hi hagi "una proposta". "Hem de ser més exigents per respecte als ciutadans", ha demanat. Comín, al seu torn, creu que cal "explicar a Europa" que la solució del conflicte només es troba a partir de "l'amnistia i l'autodeterminació". L'expresident, en la línia de l'exconseller de Salut, ha defensat que la concessió de la mesura de gràcia és una "mesura particular" i que "qui ha de ser realment indultat és l'Estat". "Si Espanya deixa de tenir presos polítics és perquè ho necessita", ha afirmat. Tot i això, l'expresident creu que l'Estat "continuarà amb la repressió".El TGUE va acceptar dimecres lasol·licitada per Puigdemont, Comín i Ponsatí i els va retornar provisionalment la seva immunitat a l'espera de prendre una decisió sobre el fons del recurs interposat pels eurodiputats independentistes. La defensa dels exiliats vol que la justícia europea revisi la decisió del Parlament Europeu de retirar la immunitat tres europarlamentaris de Junts a petició del Tribunal Suprem i són optimistes respecte a la resolució que acabi adoptant l'alt tribunal europeu.El vicepresident del TGUE va defensar que les al·legacions fàctiques i jurídiques dels independentistes justifiquen que se'ls mantingui la immunitat. Els exiliats van celebrar també la decisió del TGUE a través de les xarxes socials. Puigdemont va llançar un "No surrender" a Twitter, mentre que Toni Comín va qualificar el pronunciament del tribunal com "una victòria més" i va pronosticar que "no serà la darrera". El president de la Generalitat, Pere Aragonès, també va aplaudir la decisió. "Molt bona notícia per l'independentisme i la democràcia. Europa ens farà arribar la justícia", va dir.D'aquesta manera els eurodiputats catalansque els serveix per a tot Europa, que manté activades les ordres de detenció i es resisteix a acceptar la prerrogativa parlamentària. Puigdemont, Comín i Ponsatí van perdre la protecció el 9 de març, més d'un any després que Pablo Llarena fes la sol·licitud del suplicatori. Ara com ara, lesa l'espera que el TJUE es pronunciï sobre les prejudicials que va presentar el magistrat del Suprem. En aquest cas, les defenses també són optimistes.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor