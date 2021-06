El Parlament reconeix la legislatura republicana del 1932 i l'actual serà la catorzena

El Parlament ha acordat que la legislatura republicana del 1932 sigui considerada la primera i, d'aquesta manera, l'actual passi a denominar-se catorzena legislatura. La proposta de resolució conjunta de Junts, ERC, la CUP i els comuns s'ha aprovat amb els vots en contra del PSC, Vox, Ciutadans i PP. Segons la iniciativa, la cambra "manifesta la voluntat que la legislatura iniciada el 6 de desembre de 1932 sigui considerada com la I legislatura i que l'actual passi a denominar-se XIV legislatura a partir de la publicació de l'acord".El diputat de Junts, Francesc de Dalmases, ha considerat que aquest "no és un acte simbòlic", sinó que és un acte "de justícia, dignitat i democràcia". En canvi, la diputada d'ERC Anna Caula creu que aquest sí que és un "reconeixement simbòlic, però sentit, de la primera legislatura republicana". "Caldria haver-lo fet el 1980", ha valorat. I ha advertit que "per anar més enllà del simbolisme hi ha feina per fer de reconeixement i reparació".Per al diputat de la CUP, Pau Juvillà, el reconeixement és "un acte d'amor, de justícia, de reparació i de restitució en termes de memòria històrica". "Cal unir la Generalitat del 1932 amb la que tenim avui, perquè hi ha una continuïtat històrica evident i fer-ho també és reivindicar Macià, Companys, Irla i els que van treballar per l'avenç nacional i social del nostre poble", ha afegit. Des dels comuns, el diputat Marc Parés ha dit que és "una qüestió de justícia històrica" però que "no per això té menys sentit en el moment actual, enmig d'un conflicte polític al voltant de la sobirania". Parés ha anat més enllà i ha demanat "solucions imaginatives" per la "transformació de marcs constituents possibles".El diputat del PSC, Raúl Moreno, ha criticat que Junts, ERC, la CUP i ECP considerin "d'urgència extraordinària" aquesta proposta. El diputat socialista ha dit que això "no va de reivindicar la memòria històrica, sinó que és un exemple més de la conveniència de l'independentisme d'adaptar la història al seu relat polític". I ha insistit que "no hi ha continuïtat republicana". Des de Vox, Manuel Acosta ha reclamat "deixar de perdre el temps" i ha demanat no equiparar la institució del 1932 amb l'actual. Alejandro Fernández ha titllat el debat de ridícul i estèril.La presidenta del Parlament, Laura Borràs, va anunciar en l'aniversari dels 90 anys de la proclamació de la Segona República que proposaria a la mesa i als grups que es consideri la legislatura republicana del 1932 com la primera, en comptes de la del 1980. Després, Junts, ERC, CUP i comuns en van elaborar una proposta conjunta. La proposta ha arribat al debat amb dues esmenes de Ciutadans, que s'han tombat, i que volien que la legislatura del 1980 continués sent considerada la primera i rebutjava qualsevol acte que "pretengui obviar la Constitució Espanyola o actuar-ne al marge". El diputat Nacho Martín Blanco ha acusat els grups sobiranistes de fer "revisionisme" de la història.

