El món econòmic urgeix les administracions a dir «sí» a l'ampliació de l'aeroport del Prat

Mostra de força del món empresarial per defensar l'ampliació de l'aeroport del Prat. En un acte a Esade, la iniciativa dirigida per Foment aconsegueix reunir les veus de diferents àmbits del teixit econòmic del país amb un missatge clar, i amb el qual han optat tots els compareixents per acabar els seus discursos: "Sí a l'ampliació de l'aeroport del Prat". Aquest és el nom, de fet, del manifest que han promogut més de 200 entitats per fer aquesta inversió a l'aeroport català.Andreu Mas-Colell, exconseller de la Generalitat, ha volgut fer un discurs com a "investigador, economista i polític", recordant que es va perdre l'Agència Europea de Medicaments, entre altres motius, perquè "Barcelona no tenia el millor aeroport". A nivell econòmic, ha explicat que hi ha una empresa que vol fer una inversió "molt gran" i ha fet una crida a les institucions a "no valorar els riscos empresarials", ja que són assumits per una empresa que ha fet les seves "previsions". Les implicacions mediambientals, ha indicat Mas-Colell, són l'aspecte central i cal extremar-ne la "vigilància", però creu que el projecte es pot configurar amb un impacte mediambiental "no només neutre, sinó també positiu". L'exconseller ha tancat el discurs demanant trobar el "consens" entre totes les institucions per defensar el projecte a Europa.Josep Sánchez-Llibre, president de Foment, ha defensat també un "gran pacte" entre tots els implicats i ha confirmat que participaran en la taula de negociació que va anunciar Aragonès, però creu que el temps "no sobra" i que l'acord ha de ser "ràpid". El president de la patronal ha afirmat que es crearan "350.000 llocs de treball" i que no hi haurà un impacte mediambiental "negatiu". L'error, segons Sánchez-Llibre, seria "negar-nos a agafar l'avió de la prosperitat" i creu que cal "deixar enrere la ideologia" per poder avançar en l'ampliació.Vueling, principal operadora del Prat, també ha estat present en l'acte. Marco Sansavini, CEO de la companyia, ha confirmat el compromís de "seguir invertint sosteniblement" en l'aeroport català. Sansavini també ha defensat el punt de vista dels passatgers i de les operadores en el sentit que les inversions no els hi suposin "un cost". El CEO de la companyia ha reivindicat la Barcelona "compromesa" amb el creixement econòmic i social.Una desena més de personalitats han intervingut durant l'acte. Javier Faus, president del Cercle d'Economia, ha defensat l'ampliació de l'aeroport parlant de què és clau per tenir un "gran hub": "Cal posar tots els esforços al Prat". Tot i això, creu que aquesta idea no va en contra de la "cohesió territorial" ni de la resta d'aeroports del país. Faus ha recordat la feina "de qui ens ha precedit": "De veritat no farem pel futur allò que altres havien fet per nosaltres?", ha conclòs. Al seu torn, Antoni Cañete, president de Pimec, també ha defensat la creació del "hub" i creu que això acabarà donant un "benefici" a la resta d'aeroports de Catalunya. El president de Pimec ha finalitzat el seu discurs cridant al "consens i responsabilitat" de tots els actors implicats en la decisió.Des del punt de vista esportiu, Gerard Esteve, president de la UFEC, ha posat l'èmfasi a dir que el creixement econòmic ha de ser també "social i mediambiental". Esteve critica que els contraris a l'ampliació de l'aeroport acaben convertint la capital catalana en una ciutat "trista" i demana "posar Barcelona en primera plana" d'Europa. Mònica Roca, presidenta de la Cambra de Barcelona, creu que l'aeroport avui dia "té limitacions" i ha insistit en la idea territorial, explicant que cal una gestió de "quilòmetre zero", que reconegui les "necessitats" de la ciutadania.Altres veus com la de Ruben Sanz, president de la AIJEC, han recordat els beneficis econòmics de l'aeroport i l'augment previst "del 49%" en el nombre de passatgers de l'aeroport del Prat en els anys vinents. "Si no hi invertim, elegiran altres aeroports", ha destacat. Per altra banda, Josep Mateu, president del RACC, creu que l'aeroport és una "peça estratègica" per competir amb "igualtat de condicions" amb la resta d'Europa.El teixit empresarial del país, amb la conferència d'aquest dimecres, posa sobre la taula les seves intencions i aconsegueix fer l'acte de "demostració de força" que es pretenia, com va avançar NacióDigital . En el manifest impulsat per Foment del Treball, la Cambra de Comerç, Pimec, el Cercle d'Economia, Barcelona Tech City, UFEC i Barcelona Global , entre d'altres, es considera "imprescindible i inajornable" el projecte d'ampliació. Els empresaris demanen un acord entre Aena, la Generalitat, l'Àrea Metropolitana de Barcelona i els ajuntaments de Barcelona, el Prat, Gavà, Viladecans, Sant Boi i la resta de municipis afectats per "enviar a les institucions europees un missatge clar de consens en relació amb l'interès públic que justifica l'ampliació".El convenciment del món econòmic topa amb les reticències de l'Ajuntament de Barcelona, que han generat una divisió dins el govern de la capital catalana. El PSC, soci d'Ada Colau, va presentar una proposta juntament amb Barcelona pel Canvi perquè el consistori municipal donés suport als plans d'ampliació que té Aena. La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat, però, va rebutjar-ho amb els vots en contra d'ERC i Barcelona en Comú, mentre que Junts es va abstenir i Ciutadans i PP van donar-hi suport.Davant l'enrenou d'opinions que s'ha generat, el Govern s'ha posat en marxa. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va anunciar aquest dimarts després de la primera reunió ordinària del consell executiu que convocarà l'Estat i els ajuntaments per consensuar una "solució" per a l'ampliació de l'aeroport . El president va detallar que es crearà una taula de treball institucional amb totes les administracions, amb interlocució inclosa amb el món econòmic i social, per generar un "acord transversal" sobre la proposta formulada per Aena. Aragonès ha exposat que perseguiran un "acord transversal", per molt que la decisió sigui "complexa". Les pressions econòmiques del teixit empresarial i l'oposició de l'alcaldessa de Barcelona al projecte seran alguns dels punts calents en aquesta negociació que va presentar Aragonès.

