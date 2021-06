Mor un nen de 2 anys que va caure a la piscina d'una casa a la Garrotxa

Un nen de 2 anys ha mort aquest dimarts a l'hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona cinc dies, a la comarca de la Garrotxa. L'infant no va poder superar les complicacions de l'ofegament.Segons avança el Diari de Girona, els fets van passar el diumenge, 23 de maig, al vespre quan,, el menor va acostar-se a la piscina, va trepitjar el plàstic que la cobria i que escalfa l'aigua, que va cedir, i aleshores, va caure dins.Els serveis d'emergències van poder reanimar el nen en un primer moment i el van traslladar fins a l', on va morir cinc dies després.Els Mossos d'Esquadra han obertes les diligències i enviaran l’atestat al jutge, per bé que es considera una mort accidental.

