Els infectats de Covid són capaços de generar anticossos tota la vida

Estudi pioner

El temps de vida delsés un dels principals temes que ocupen als científics. I l'última notícia és realment esperançadora: els infectats tenen capacitat per estar protegits tota la vida, segons un estudi publicat per la prestigiosa revista científica Nature Les dades obtingudes fins ara assenyalaven que a partir dels quatre mesos queien en picat els anticossos. Durant set mesos més, continuaven baixant progressivament. Però eldemostra que això no implica perdre la protecció davant el virus.Per primera vegada, s'ha analitzat la presència de(BMPC, per les seves sigles en anglès). Aquesta és "una font essencial i persistent d’anticossos protectors", afirmen els investigadors.D'aquesta manera, s'ha observat com-clau per a la infecció- és recordada per les cèl·lules que se'n van a la medul·la òssia i s'hi queden en estat de repòs. Així, si el virus torna a entrar al cos, les cèl·lules tornen a la sang per evitar el contagi.En 15 dels 18 pacients de l'estudi -havien passat la Covid lleu- es va demostrar aquest fet, que podriaen cas de confirmar-se, així com la campanya de vacunació. Actualment, els contagiats es vacunen tot just sis mesos després de passar la malaltia i a l'horitzó hi ha l'administració de terceres dosis que ara podrien ser innecessàries.

