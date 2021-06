El tàndem Colau-Díaz exhibeix sintonia per a la transformació pendent

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, comença a alimentar l'efecte Díaz, coincidint amb la meitat del mandat municipal , que inicia el compte enrere per a les municipals del 2023, a les quals Colau aspira a presentar-se . En només una setmana, Colau i la vicepresidenta del govern espanyol, Yolanda Díaz, han participat en tres actes conjunts . Avui n'han compartit dos a Barcelona. Al matí, una passejada pel Besòs per demanar que els fons europeus no oblidin els barris perifèrics. A la tarda, un debat sobre la sortida de la crisi que ha generat la pandèmia, amb la professora d’economia de la innovació i funció pública de la University College London, Mariana Mazzucato, i la presidenta del Fons d’Innovació Italià i membre de High Level Rondtable New European Bauhaus de la Comissió Europea, Francesca Bria.Una sortida de la crisi que Colau i Díaz s'han emplaçat a liderar. Totes dues han defensat la gestió feta des de la Moncloa i des de l'Ajuntament. La vicepresidenta ha reivindicat, per exemple, l'anomenada llei rider impulsada pel govern espanyol. "Si la reforma tecnològica no va acompanyada de drets laborals i humans, viuríem una involució", ha dit. "La transformació de l'economia digital ha de servir per revertir desigualtats", ha demanat Colau.Totes dues s'han dedicat elogis mutus. Díaz ha qualificat Colau de "referent" i ha assegurat que Barcelona ensenya com es pot governar "de manera diferent i pensant en el bé comú". L'alcaldessa ha recollit el guant i ha defensat les "capacitats increïbles" de Barcelona per pilotar la soritda de la crisi. "Des del xoc, hem treballat per transformar el dia a dia. No podem tornar a les antigues estructures, cal repensar i atrevir-nos a innovar", ha apuntat.Colau i Díaz comparteixen un escenari similar. Una a l'Estat i l'altra a Barcelona, però amb més semblances que diferències. La nova dona forta de Podem serà l'encarregada de revifar el partit, que ha vist com a la Moncloa el PSOE ha imposat la seva agenda i ni tan sols ha respectat alguns dels acords per formar govern. A Barcelona, el PSC també s'ha fet fort dins el govern de Colau i els dos socis de l'executiu discrepen públicament sobre grans projectes de ciutat, com l'Hermitage El que les uneix també és una transformació pendent. Podem i els comuns són víctimes de les expectatives que les mateixes formacions havien generat. També els passa factura ocupar responsabilitats de govern coincidint amb l'escenari pandèmic. Un dels àmbits on s'acumulen deures pendents, per exemple, és en l'habitatge. Colau ha insistit que les competències municipals són insuficients per garantir l'accés a un habitatge, en un moment en què la llei estatal d'habitatge està bloquejada pel PSOE a la Moncloa, frenant el compromís de regular els lloguers a tot l'Estat."Hem de parar i pensar què estem fent. Hem de ser nosaltres mateixes i no les màquines qui governi la transició digital i tecnològica, per garantir que tots els usos tècnics serveixin per millorar la vida de la gent", ha dit Díaz. "Els fons europeus representen una aposta diferent a l'austeritat del 2008. No podem desaprofitar l'oportunitat que la inversió pública consolidi transformacions", ha afegit Colau.Les tres aparicions públiques amb la vicepresidenta del govern espanyol en l'última setmana han estat centrades en polítiques socials i han abordat mesures contra la precarietat, els fons europeus, la transició ecològica, l'economia digital o la regulació dels lloguers, però també tenen una lectura de futur electoral.Díaz és la gran esperança de Podem després de l'adeu de Pablo Iglesias i Colau confia que si el partit lila està fort, això beneficiï Barcelona en Comú a les eleccions municipals del 2023. Una fortalesa que ara mateix passa per visibilitzar el seu tàndem amb Díaz com a opció guanyadora de les esquerres.Barcelona en Comú veu com el PSC li va guanyant terreny des de dins el mateix govern municipal i els socialistes es poden convertir en una amenaça encara més forta si el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, aposta per avançar les eleccions estatals per fer-les coincidir amb les municipals. Una coincidència que tindria molts números de garantir un èxit electoral als socialistes a Barcelona.

