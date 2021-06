Vox evita una declaració institucional del Parlament contra l'homofòbia

La junta de portaveus ha aprovat una declaració en què condemna les agressions homòfobes, "especialment les brutals agressions que han tingut lloc aquest cap de setmana". El text, a proposta de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, no ha estat una declaració institucional perquè Vox s'hi ha oposat, segons han explicat fonts parlamentàries.En la declaració, la cambra mostra "tot el suport i reconeixement a les persones que han viscut situacions de menyspreu, discriminació o violència per raó de la seva orientació sexual o identitat de gènere" i condemna "de forma enèrgica i absoluta" les agressions que hi ha hagut a Barcelona els darrers dies. El text apunta que cal "seguir treballant per desenvolupar polítiques públiques LGTIB+": "Són incidents i situacions intolerables, que no tenen cap mena de cabuda en la nostra societat i que reclamen del rebuig frontal de tota la societat, així com de les institucions", assenyalen."Malauradament, es continuen donant casos d’exclusió familiar, assetjament a les xarxes socials o en els nuclis socials per motius de la identitat sexual o expressió de gènere, així com agressions i violència contra el col·lectiu LGTBI+", apunten. I alerten que les dades de l'Observatori contra l'Homofòbia, amb 74 incidències aquest any i més de 850 des del 2004, no es poden acceptar. Finalment, encoratgen la societat catalana i les administracions públiques del país a treballar "de manera conscient" en l'erradicació de la LGTBIfòbia i tota discriminació per raó de gènere i orientació sexual.Xavi Pellicer, diputat de la CUP, ha acusat Vox de ser un "catalitzador" i un "accelerador" de les agressions homòfobes com les que han tingut lloc el cap de setmana passat. Així s'ha expressat Pellicer en una roda de premsa al Parlament: "Generen un clima per tal que hi pugui haver aquestes agressions", ha afirmat el diputat de la CUP en referència al partit ultradretà. El portaveu de Vox al Parlament, Joan Garriga, ha defensat el sentit del vot: "No l'hem signat perquè han volgut posar uns condicionants ideològics i una sèrie de polítiques públiques i educacionals que es posen dins l'esfera personal i de la convicció dels pares".

