Ho reconeixen ells mateixos: més del 60% dels productes de Nestlé no són saludables

Nestlé admet que més del 60% dels seus productes no són saludables ni beneficiosos per a la salut. Elha publicat un informe intern del gegant de l'alimentació on s'admet que bona part dels seus productes "mai seran saludables, per molt que es renovin amb el temps". Alguns dels aliments que ven la marca en surten molt perjudicats, amb puntuacions ínfimes en valor nutricional.Concretament, l'informe enviat als alts càrrecs de l'empresa a Suïssa especifica que aquest elevat percentatge de productes "no encaixen amb una definició reconeguda de salut".. Només el 37% dels productes de Nestlé arriben a una puntuació de 3,5 estrelles, mesurador d'etiquetatge nutricional australià que valora la qualitat dels productes. És l'indicador principal d'investigacions fetes per grups internacionals com l'Access Nutrition Foundation, una de les referències de l'informe intern.intern amb la puntuació més baixa possible. És el cas de la pizza DiGiorno de tres carns amb crosta de croissant i la pizza Hot Pockets, feta amb pepperoni. Les dues contenen, cadascuna per ella sola, aproximadament la meitat del sodi que es recomana en el consum d'una persona per dia. La beguda San Pellegrino és una altra de les assenyalades amb la puntuació més baixa possible, una qualificació E. Aquest sistema d'evaluació, el Nutri-score, arribarà a Espanya en les pròximes setmanes.

