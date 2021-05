El Barça fitxa Agüero i dona a Messi un nou argument per renovar

Sergio Kun Agüero és nou jugador del FC Barcelona. Feia setmanes que es rumorejava i aquest dilluns el club ho ha fet oficial . Amb l'arribada del davanter argentí, el president Joan Laporta signa la seva primera incorporació i ofereix un nou argument perquè Leo Messi renovi. Agüero és amic íntim de Messi des de fa anys i cap dels dos ha amagat mai el somni de jugar junts més enllà de la selecció argentina. Una il·lusió que serà realitat si el capità del Barça renova el seu contracte.El Kun arribarà a Barcelona amb 33 anys, i de moment, per dues temporades. El traspàs no té cap cost, ja que el seu contracte amb el Manchester City conclou amb el final de la temporada actual. La seva fitxa serà d'aproximadament cinc milions l'any, molt lluny dels gairebé 14 milions que rebia per cada temporada al club anglès, i tindrà una clàusula de rescissió de 100 milions d'euros.El davanter argentí fitxa pel Barça després d'una trajectòria de deu temporades consecutives al club citizen, on s'ha convertit en una autèntica llegenda no només del club, sinó que també de la lliga anglesa. Agüero abandona Anglaterra, de fet, amb el rècord de més gols d'un jugador estranger, superant a la també llegenda de la Premier League i exjugador del Barça, Thierry Henry.En els seus quinze anys de carrera professional, en els quals també ha passat per Independiente d'Argentina i per l'Atlètic de Madrid, Agüero suma un total de 658 partits on ha marcat 378 gols i ha donat 119 assistències. El seu palmarès suma un total de 20 trofeus, entre els quals destaquen cinc Premier League, una Europa League i una medalla d'or als Jocs Olímpics. La nota pendent del Kun és, però, la Champions League. Una competició que es resisteix als blaugranes des de l'any 2015 i que esperen poder competir amb l'arribada del davanter argentí.

