Casado diu al «Financial Times» que no pensa governar amb Vox

El líder del PP, Pablo Casado, ha assegurat en una entrevista al Financial Times que si arriba a la presidència formarà un govern de "salvació nacional" i que descarta governar amb Vox, partit amb el qual nega formar un bloc polític. Casado propugna un executiu amb personalitats de perfil divers i esmenta com a exemple el que encapçala a Itàlia l'expresident del Banc Central Europeu, Mario Dragui.Casado insisteix en què la seva aposta és presidir un govern en solitari, en el qual s'integrin "persones amb molta experiència, fins i tot a nivell internacional i amb diferents orientacions polítiques". Sobre el perfil ideològic dels seus components, el líder del PP ha destacat que hi hauria "no només conservadors, sinó liberals i democristians, així com antics socialdemòcrates", potser en un intent d'atreure figures de l'entorn socialista crítiques amb Pedro Sánchez.El president del PP posa en valor la seva gestió al capdavant del seu partit, en un moment en què les enquestes semblen somriure al líder de l'oposició. Recorda que el PP travessava una situació difícil i que era el tercer en les preferències de vot l'any 2018. "Tenia un partit mort", arriba a dir. Segons ell, la seva obsessió ha estat aglutinar el centre dreta, ja que era "impossible" guanyar unes eleccions amb tres partits a la dreta.Pablo Casado també ha esmentat en l'entrevista algunes de les primeres mesures que duria a terme des de la Moncloa, com la reducció de l'impost de la renda, l'abolició de l'impost de successions o la flexibilització del mercat laboral.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor