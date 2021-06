El càmping que avança cap a l'autosuficiència energètica

Drons al servei de l'eficiència energètica

Els drons també tenen un paper clau en l'aposta de La Ballena Alegre per les energies renovables. Les plaques fotovoltaiques van perdent eficiència a mesura que s'embruten, sigui per la sorra de platja o les pluges de fang, tant habituals els darrers mesos.



Quan es van plantejar com fer el manteniment van veure que els drons, una de les passions del director del càmping, podien ser una solució ideal. En aquest sentit, han marcat una rutina a l'aparell volador per tal que dues o tres vegades a l'any faci fotos a tots els bungalous amb plaques solars. Posteriorment, s'analitza quines poden estar brutes i es fan netejar.



El dron també serveix per repassar sostres –per exemple els que són de canya- i analitzar quins cal reparar. Recentment, també s'han utilitzar en el procés per fer una numeració més lògica i intuïtiva del miler de parcel·les del càmping. Un canvi que, per cert, ha suposat eliminar els plànols de paper i digitalitzar-ho completament.

Més energies renovables

Els clients no paguen en funció de si gasten més o menys electricitat. Tanmateix, de manera espontània, l'any passat ja van constatar que hi havia una certa “competitivitat” per veure qui era el més eficient. En aquest sentit, els bungalou e-devesa incorporen una pantalla que informa a temps de real del rendiment de les plaques fotovoltaiques. Els clients poden saber el percentatge de càrrega de les bateries, l'energia generada diària així com quanta n'han cedit a la resta de la comunitat.En un moment de canvi de les tarifes elèctriques on es premiarà el consum nocturn, als bungalous sostenibles és justament al contrari. L'eficiència passa per concentrar el consum durant les hores de sol i reduir-lo el màxim a la nit per tal de passar amb les pròpies bateries. De fet, el sistema està domotitzat i talla la càrrega del cotxe –un dels focus de major consum- tant bon punt se'n va el sol.L'esforç per ser el màxim eficients en el consum energètic aquest estiu tindrà premi. “L'any passat va ser molt espontani però enguany establirem un petit concurs del client més sostenible”, destaca Francesc Buxeda. “És una competitivitat sana”, conclou.L'èxit del model e-devesa va ser la prova per tal de replicar-ne el model a altres parts del càmping. Recentment, per exemple, una quinzena dels bungalous Tamariu –de 54 metres quadrats- també han incorporat plaques solars fotovoltaiques.En aquesta zona de La Ballena Alegre la climatització i l'aigua calenta sanitària s'obté amb un altra renovable, implantada el setembre del 2020. Es tracta de 15, que aprofita el diferencial de calor per tal d'obtenir aigua calenta sanitària i aire fred per a climatització. El sistema està connectat a un grup de bungalous, a les habitacions del personal i, en un futur, també ho estarà als serveis centrals: bar i restaurant, recepció, supermercat, entre altres.