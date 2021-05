Barcelona avisa que no hi haurà «impunitat» amb les agressions homòfobes

L'Ajuntament de Barcelona ha sortit al pas de les agressions homòfobes registrades aquest cap de setmana a la ciutat. En total hi ha hagut tres atacs amb sis víctimes i el regidor de Drets de Ciutadania, Marc Serra, ha enviat aquest dilluns un missatge als agressors: "No hi haurà impunitat contra els que fan agressions d'odi i intolerància", ha dit.Ho ha fet en una atenció als mitjans després de reunir-se amb el president de l'Observatori Contra l'Homofòbia de Catalunya (OCH), Eugeni Rodríguez. Les dues parts han analitzat el protocol conjunt d'actuació en cas d'agressions homòfobes. "No podem evitar les agressions, però un cop passen les víctimes tenen tot el suport per part de l'Ajuntament i l'OCH", ha dit Rodríguez. "El protocol funciona de forma fluida", ha apuntat Serra.L'anàlisi que fan les dues parts sobre els successos d'aquest cap de setmana és que es tracta d'agressions "inusuals", sobretot pel fet de la concentració de tres atacs en 48 hores. Un dels atacs, a la platja del Somorrostro, ha provocat que una víctima hagi hagut de passar pel quiròfan després que l'agressor li trenqués la mandíbula. "Aquesta agressió té rellevància penal", ha alertat Serra.El regidor i el president de l'OCH han condmnant enèrgicament les agressions i alhora han volgut enviar un missatge de calma. Segons dades de l'entitat, enguany les agressions lgtbifòbiques van a la baixa. Una tendència que reflecteixen les dades de l'Ajuntament. El 2019 es van registrar 50 casos, el 2020 60 i enguany n'hi ha hagut 28.Ara l'Ajuntament oferirà acompanyament a les víctimes de les agressions d'aquest cap de setmana, així com suport jurídic. Serra ja ha avançat que el consistori col·laborarà amb l'acusació particular de l'OCH.Serra ha assegurat que l'Ajuntament mantindrà la coordinació amb ells Mossos d'Esquadra per identificar els agressors. L'Ajuntament es plantejarà mesures concretes si comprova que els atacs responen a un context concret, pel que fa a l'espai i a l'hora en què es van produir.

