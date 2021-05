CONTAGIS 682.434 (+440) INGRESSATS 757 (+25) UCI 256 (=) DEFUNCIONS 22.171 (=) Rt 0,95 (+0,01) REBROT EPG 104 (-3) VACUNACIÓ DOSI 1 2.862.703 (+4.061) DOSI 2 1.362.852 (+21.712) Actualització: 31/05/2021

Les autoritats sanitàries catalanes no han registrat cap mort en les últimes 24 hores per Covid-19, segons el darrer balanç del Departament de Salut. El total de persones que han perdut la vida des de l'inici de la pandèmia es manté, llavors, en 22.171 morts. Tampoc ha ingressat cap pacient crític més a les UCI, que segueixen amb 256 pacients, però sí que hi ha 25 pacients més als hospitals, amb un total de 757.S'han confirmat 407 nous casos, amb un total de 627.821 des de l'inici de la pandèmia, l'Rt ha pujat de 0,94 a 0,95 i el risc de rebrot segueix a 104. La incidència acumulada a 14 dies passa de 110,41 a 109,68. El 4,02% de les proves de la darrera setmana han donat positiu.

