Quatre joves apallissen dues parelles d'homes gais a la platja de Barcelona

Brutal agressió homòfoba la nit de dissabte a diumenge a la platja del Somorrostro de Barcelona. Segons ha avançat Tot Barcelona i ha pogut confirmar, quatre nois eren a la sorra quan un grup de quatre persones "d'entre 25 i 30 anys" se'ls hi ha apropat a crits de "maricons de merda", "fora d'aquí" i amenaces. Tot seguit han arribat les agressions físiques.Cops i puntades de peu, sorra a la cara i escopits a tots quatre, que no han rebut cap ajuda de les persones presents a la platja, punt de reunió habitual entre colles de joves a la capital. Una de les víctimes, la més greu, es troba ingressat a Vall d'Hebron i serà intervingut quirúrgicament després de patir una fractura de mandíbula. En declaracions a, Eugeni Rodríguez, president de l'Observatori contra l'Homofòbia, assegura que "li han trencat la boca, literalment" i necessitarà una reconstrucció.Davant d'aquest "salt en l'escala de violència", Rodríguez assegura que la comunitat LGTBI+ es troba "consternada i preocupada". A banda, explica que les víctimes "no estan bé i tenen por". Els agressors van aconseguir fugir, però els Mossos han obert una investigació per aclarir els fets i detenir-los.L'Observatori contra l'Homofòbia, que vetlla pels drets de la comunitat LGTBI+, ja s'ha posat en contacte amb les víctimes i s'ha posat a la seva disposició. També es troben en "contacte permanent" amb els Mossos, a qui les víctimes ja han presentat denúncia. També s'han posat en contacte amb el regidor de Drets de Ciutadania i Participació de l'Ajuntament de Barcelona, Marc Serra, i ha manifestat la voluntat de contactar amb la nova consellera de Feminismes i Igualtat, Tània Verge.L'objectiu, afegeix Rodriguez, és "identificar els violents i evitar que gent així estigui lliure" tenint en compte que aquest 2021 ja s'han produït almenys 75 incidències per homofòbia a Catalunya. Dissabte al matí, un jove gai denunciava haver patit una puntada de peu a la mà, sense motiu aparent, quan caminava pel barri de Gràcia.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor