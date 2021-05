EN DIRECTE | Centenars de persones es manifesten a Perpinyà contra el recurs a la llei Molac



Convoquen la mobilització entitats en defensa del català



📹 @AssoAPLEChttps://t.co/KqNkQGVCFh pic.twitter.com/8yXQOBRnDD — NacióDigital (@naciodigital) May 29, 2021

Passem davant la prefectura: que ens escoltin aquí i a París 😡



Sem pas contents. Nos toqueu pas la llengua ❌#LoiMolac #Mani29M#pourqueviventnoslangues pic.twitter.com/CHidxD33Qr — APLEC (@AssoAPLEC) May 29, 2021

Manifestació per l'ensenyament del català a Perpinyà. Presència important d'elegits de Catalunya, Nord i Sud. pic.twitter.com/4RKkanuyi8 — Júlia Taurinyà (@JuliaTaurinya) May 29, 2021

Més de 2.000 persones han sortit aquest dissabte als carrers de Perpinyà per protestar contra la decisió del Tribunal Consticuional franès, que ha acceptat parcialment el recurs judicial que 61 diputats de l'Assemblea francesa han presentat contra l'anomenada llei Molac. Es tracta d'una llei de protecció i promoció de les llengües minoritzades a França, entre les quals el català.La mobilització, convocada per entitats en defensa de la llengua, ha acabat al Castellet i ha passat per davant de la prefectura de Perpinyà, la màxima autoritat de l'estat francès a la capital del Rosselló. Allà, els manifestants han cantat "L'estaca". La llei francesa preveu que, un cop superades les dues cambres legislatives, s'obri un termini de dues setmanes per presentar un recurs d'inconstitucionalitat que, això sí, han d'avalar almenys 60 diputats. Malgrat que Macron podia tirar endavant la llei sense esperar el recurs, el primer ministre francès va decidir esperar i, el darrer dia de termini, 61 diputats van signar el recurs.Ara l'única opció que queda és un canvi constitucional – poc habitual a França – per tal que es doni cabuda a la llei que ha estat tombada, malgrat gaudir d'un ampli suport legislatiu.L'aprovació de la llei Molac s'ha judicialitzat tot i que en el seu moment va rebre un ampli suport al parlament, amb 247 vots a favor i només 76 en contra. Amb el lema “61 diputats posen en perill el futur de la llengua catalana”, la manifestació ha defensat la mesura que protegeix i promociona el català.Entre les concrecions de la llei, aquesta permetia incrementar l'oferta educativa en català, reconeixia la immersió lingüística voluntària i permetia la retolació pública bilingüe. Fins ara, els centres privats eren els únics que podien oferir un sistema educatiu d'immersió en una llengua que no fos el francès.La llei rep el nom de Paul Molac, un polític bretó que ha aconseguit l'aprovació per primera vegada a França d'una mesura legislativa sobre les llengües regionals. A banda del català, la llei també beneficiava els parlants de bretó cors i l' alsacià A la marxa hi han assistit directors d'escoles públiques que ensenyen en català i també de La Bressola, a més d'alcaldes i moltes famílies. Tots han carregat contra l'executiu d'Emmanuel Macron a qui consideren "còmplice", ja que la majoria de diputats que han demanat la revisió són del seu partit.Al llarg de la marxa han pres la paraula membres d'entitats en defensa de la llengua. El president de l'Associació per a l'Ensenyament del Català, Alà Baylac-Ferrer, ha animat a desobeir una eventual suspensió de la llei Molac. "És una lluita contra l'estat francès. Han d'entendre que les llengües minoritàries son un patrimoni i part de la història d'aquest país", assenyala el president de l'Associació La Bressola, Jean Sébastien Haydn. "Almenys ens hem de fer sentir, perquè demà pot ser que ens diguin que no podem ensenyar més en català", explica la directora de l'escola pública Arrels de Perpinyà, Elena Gual.També han fet acte de presència representants polítics de la Catalunya Nord i també del Principat, com per exemple la presidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, que ha deixat clar que les llengües "sempre son una riquesa" i que "els estats que no ho reconeixen tenen un problema. Per la seva banda, la diputada al Congrés d'ERC Montse Bassa ha reivindicat la necessitat de "defensar el dret d'educar en català". "Per més Suprems i Constitucionals que hi hagi, nosaltres sempre serem al peu del canó", ha reblat.La diputada de la CUP Dolors Sabater ha anunciat que demanaran que la primera reunió pel Pacte Nacional per la Llengua es faci a l'escola pública Arrels de la capital de la Catalunya del Nord. "Volem que sigui aquí i que serveixi com un exemple de compromís", ha assenyalat la diputada.

