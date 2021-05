El govern de Colau tanca la porta a l'Hermitage amb l'abstenció del PSC

La comissió de govern de l'Ajuntament de Barcelona ha tancat definitivament la porta al projecte d'Hermitage per a la nova bocana del port. Ho ha fet amb divisió entre els socis de l'executiu, ja que mentre Barcelona en Comú ha votat a favor de desestimar les al·legacions del Port de Barcelona i denegar el conveni entre les dues institucions, mentre que el PSC s'ha abstingut."És necessari fer un projecte nou", ha defensat la tinent d'alcaldia d'Urbanisme, Janet Sanz. La número dos dels comuns ha justificat la decisió per l'atorgament de la concessió que el Port va fer a l'Hermitage sense esperar el vistiplau municipal. "Si no ho havíem fet fins ara és perquè estàvem negociant per un projecte diferent o millor", ha dit. "El port s'ha precipitat i ha tirat pel dret", ha apuntat.Sanz ha assegurat que l'Ajuntament veu amb bons ulls l'aliança entre Hermitage, port i Gran Teatre del Liceu però ha insistit que la proposta actual no és tècnicament viable. "Les possibilitats són altes si tots ens hi posem a treballar", ha dit. La tinent d'alcaldia ha demanat "concretar" en un projecte la potencial aliança entre Hermitage i Liceu. La tinent d'alcaldia Laia Bonet (PSC) no ha expressat dèficits estructurals sobre el projecte amb el Liceu i ha assegurat que el PSC és partidari de la iniciativa cultural a la ciutat. "També de la privada", ha assegurat.Els dos socis de govern han comparegut davant dels mitjans però ho han fet per separat. Després de les declaracions de Sanz, Bonet ha valorat negativament la decisió dels comuns. "És fàcil que se'ns vegi com el govern del no, i nosaltres volem ser el govern del sí", ha dit.Per a Bonet, la denegació del conveni és un "missatge negatiu" que compromet les negociacions amb el port de cara a un futur projecte i augmenta el risc de "judicialització". "És un possible pal a les rodes. El que no pot passar si el port es precipita, és que l'Ajuntament també es precipiti", ha dit la tinent d'alcaldia.Sanz ha demanat que el nou projecte que es plantegi a l'entorn del port no es basi en el "monocultiu turístic" i es potenciïn els usos veïnals. "Creiem que això és una oportunitat i és positiu", ha afirmat. L'Ajuntament assegura que amb la decisió de la comissió de govern queda sense efecte l'atorgament de la concessió del port al museu. Ara caldrà veure quina és la resposta del port i, si més enllà del terreny administratiu, el conflicte es trasllada als tribunals.Tot i el vot diferent de comuns i socialistes, Sanz ha insistit que els dos socis comparteixen la necessitat d'obrir "una nova etapa" en el conflicte amb el port. Bonet, al seu torn, ha assegurat que els socis de govern tenen una "voluntat compartida" per aconseguir un "projecte potent" per a la ciutat. La compareixença de Sanz i Bonet en roda de premsa ha tingut lloc després que l'alcaldessa, Ada Colau, ja expressés la negativa al projecte original de l'Hermitage durant el ple municipal d'aquest divendres.

