L'EMA autoritza a vacunar els adolescents de 12 a 15 anys amb Pfizer

Altres notícies que et poden interessar

La Agència Europea del Medicament (EMA) ha decidit aquest divendres que els adolescents de 12 a 15 anys poden vacunar-se amb Pfizer, tal com van sol·licitar la companyia farmacèutica. L'organisme ha examinat de forma accelerada els resultats dels assajos clínics realitzats en més de 2.200 adolescents, que van indicar una efectivitat del 100% en aquest grup d'edat.El cap de l'estratègia de vacunes de l'EMA, Marco Caveleri, ha assegurat que poder vacunar els menors "és un pas endavant important" en la lluita contra la Covid-19. Tot i això, ha recordat que està en mans de cada estat membre decidir "en quin moment" comença a vacunar els adolescents."Més enllà de les decisions dels governs, són els pares qui han de decidir en última instància", ha afegit l'eurocomissària de Salut, Stella Kyriakides sobre la vacunació dels adolescents d'entre 12 i 15 anys.Segons l'EMA, els efectes secundaris més comuns són els mateixos que es donen en els majors de 16 anys: dolor i inflamació de la zona on es fa la injecció, cansament, mal de cap, dolor muscular o febre.El comitè científic ha remarcat que l'assaig clínic s'ha fet amb "un nombre limitat de nens" i que, per tant, no pot detectar "efectes adversos infreqüents". Tot i això, Cavalieri ha explicat que també han tingut en compte els resultats dels assajos clínics que es van fer amb adults joves. "Els beneficis en menors d'entre 12 i 15 anys superen els riscos, en particular per als nens amb patologies de risc", afirma l'EMA en un comunicat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor