El jutge demana al TSJC que investigui Dalmases per desviació de fons

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha rebut aquest dijous la causa del diputat de JxCat Francesc de Dalmases. La sala civil i penal ha registrat l'exposició raonada del jutjat d'instrucció 1 de Barcelona en relació a la causa oberta per subvencions irregulars de la Diputació de Barcelona, que aquests dies avança en la fase d'instrucció amb declaracions d'alguns dels investigats. El jutge que pilota la causa, Joaquín Aguirre, va iniciar els tràmits el març passat per començar formalment una investigació judicial contra Dalmases, que és aforat. El diputat independentista sempre ha negat els fets.Aguirre vol que s'investigui Dalmases per un suposat delicte de desviació de fons. Sosté, segons ha avançat El Punt Avui , que va lucrar-se amb més de 224.000 euros de subvencions concedides entre 2014 i 2017 a les fundacions CatMón i Igman a través de la Diputació de Barcelona, la Generalitat i l'Ajuntament. Dalmases sempre ha negat el delicte. Ara el TSJC haurà de decidir si accepta els arguments i assumeix la investigació. Dalmases va ser patró de la fundació CatMón i president de l'associació Igman, dues de les entitats sospitoses d’haver rebut entre 2013 i 2016 1,2 milions d’euros en subvencions de la Diputació de Barcelona que es van desviar per a altres finalitats.A través de Twitter, Dalmases ha denunciat aquest nou pas en la investigació contra ell. "Fa tres anys que un jutge m'investiga de forma prospectiva i fraudulenta", ha dit, i ha assegurat que la Fiscalia no dona suport a traslladar la causa al TSJC. L'informe del fiscal no és vinculant però sí preceptiu i malgrat la negativa el jutge ha traslladat la causa al TSJC. "Ni la Fiscalia es creu aquesta causa, però el jutge persevera", ha lamentat el diputat de Junts. El TSJC enviarà ara la qüestió al ministeri fiscal perquè es pronunciï sobre la seva competència i la ponència correspondrà a la magistrada Maria Eugènia Alegret.La causa neix el 2016 a partir d'una denúncia de la CUP i la CGT, i investiga la concessió de subvencions irregulars dels anys 2011 a 2015 per un valor total d'un milió d'euros. Segons la investigació, la Diputació va concedir ajudes sense seguir els criteris establerts a la llei per a projectes de solidaritat internacional a entitats i fundacions afins a CDC que no es van destinar als seus objectius. L'operació, de nom Estela, es va fer pública el maig de 2018, coincidint amb la publicació de la sentència de la trama Gürtel, amb un allau de detencions per part de la Policia Nacional pels delictes de malversació i prevaricació.Entre les organitzacions esquitxades per les presumptes irregularitats hi ha Pimec, Plataforma Educació, Grup Igfa i la fundació Igman, entre d'altres. El jutge dona especial importància a la fundació CatMón, presidida per Víctor Terradellas, exresponsable de relacions internacionals a CDC i un dels encausats. En total hi ha una cinquantena de persones investigades, entre les quals destaca Salvador Esteve, expresident de la Diputació.De la causa per la presumpta corrupció a la Diputació en penja una altra carpeta judicial a partir d'enregistraments de Terradellas, i està centrada en el finançament del procés. És l'anomenada operació Volhov, pilotada per la Guàrdia Civil i que es va fer pública l'octubre de l'any passat amb diverses detencions. Implica diversos empresaris independentistes entre els quals hi ha David Madí, que va ser la mà dreta d'Artur Mas quan liderava CDC, i també Xavier Vendrell, exconseller d'ERC. Tots dos van coincidir en l'anomenat estat major del procés la tardor del 2017. La causa també es troba en instrucció i la pilota Aguirre, que ja ha acordat obrir una peça separada per investigar les suposades irregularitats que hauria comès Vendrell.

