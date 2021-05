Hi haurà prou vacunes d'AstraZeneca per tothom que es va posar la primera dosi?

Altres notícies que et poden interessar

Els treballadors essencials menors de 60 anys que van rebre la primera dosi de la vacuna d'AstraZeneca han començat aquesta setmana a completar la seva pauta. Poden triar entre rebre la segona dosi de Pfizer, l'opció proposada per les autoritats; o que se'ls inoculi de nou AstraZeneca, signant un consentiment informat del risc de trombes.Davant l'opció de triar vacuna, la majoria dels vacunats han preferit tornar a rebre AstraZeneca en lloc de Pfizer. Ara la incògnita és si hi haurà prou dosis per a les 240.000 persones que estan pendents de completar la immunització arreu del país.En principi, amb les dosis rebudes fins ara no n'hi havia prou. Aquesta setmana han arribat a Catalunya 43.000 vacunes d'AstraZeneca. Però amb les noves remeses de vacunes que arribaran els pròxims dies es podrà immunitzar tothom.La setmana que ve arribaran a l'Estat 1,3 milions de dosis de la vacuna d'AstraZeneca i a les neveres de les autonomies n'hi ha guardades un milió, de les quals Catalunya en conserva 114.000. A més, la setmana vinent arribaran 2,4 milions de dosis de Pfizer. Per això la ministra de Sanitat, Carolina Darias, va afirmar aquest dimecres que no creu que "hi hagi problemes".

