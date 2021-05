La CUP exigeix al Govern treballar en una nova empresa energètica pública

La diputada de la CUP, Laia Estrada, ha exigit aquest dijous al Govern que comenci a treballar en una nova empresa energètica pública per avançar en "clau social i nacional". En una compareixença al Parlament, els anticapitalistes han denunciat la caducitat i extinció de la concessió d'aproximadament el 90% de centrals hidroelèctriques de Catalunya. "Hem de recuperar aquestes concessions que ja estan exhaurides i anticipar-nos a les que s'exhauriran pròximament", ha assegurat Estrada. També ha demanat que els municipis puguin gestionar directament les centrals hidroelèctriques per garantir una restitució territorial.El regidor de la CUP a l'Ajuntament de Sant Quirze de Besora, Arnau Bosch, ha denunciat que la "immensa majoria" d'aquestes fàbriques s'explotin en mans privades gràcies a unes concessions que, segons la llei, ha dit, no haurien d'excedir mai dels 75 anys de duració. "Ens trobem doncs que segons la data de finalització de les obres i l'autorització de l'explotació, moltes d'aquestes centrals excedeixen el termini establert, amb la complicitat de les institucions, que s'haurien d'encarregar del seu compliment", ha lamentat.També ha celebrat que l'any 2024, el consistori de Sant Quirze de Besora revertirà la central hidroelèctrica de Can Trinxet i suposarà un "precedent". En tot cas, ha lamentat que l'Associació Catalana de l'Aigua els hagi convidat a participar de nou en un concurs públic contra les grans elèctriques i ha assegurat que aquest fet només propiciarà a una reprivatització.Per la seva banda, el portaveu de la Plataforma per Recuperar l'Energia, Arnau Piqué, també ha lamentat que l'ACA estigui fomentant la gestió privada de les centrals hidroelèctriques, ha exigit un estudi exhaustiu del registre d'aigües i que es detectin els casos de frau que la plataforma ha detectat a la geografia catalana. "Emprendrem accions legals tant administratives, per facilitar la gestió pública de les centrals hidroelèctriques, com penals, en el cas que detectem accions de frau", ha manifestat.

