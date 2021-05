El Sindicat d'Habitatge de Vallcarca ha anunciat aquest dijous l'ocupació del bloc del carrer Maignon número 6. És l'edifici on vivia Francisco Sánchez, el veí de 80 anys que va ser desnonat mentre era fora de casa. L'ocupació s'ha fet sense el seu coneixement però ara el col·lectiu assegura que li oferirà la possibilitat de tornar a casa seva. "Volem posar en valor el dret del Francisco a viure a casa seva", han dit avui representants del sindicat.L'ocupació arriba després que el Tribunal Suprem hagi donat la raó a Sánchez , reconeixent que el seu contracte de lloguer de renda antiga continua sent vàlid. Abans, un altre jutjat ja havia declarat nul el desallotjament. El problema, però, és que quan les dues sentències judicials van arribar el llançament ja s'havia produït i la propietat, el fons UPL Gràcia, havia deixat l'immoble impracticable després de fer-hi obres.Ara el sindicat assegura que el rehabilitarà i que, a part de facilitar una possible tornada de Sánchez, volen aconseguir que famílies del barri entrin a viure a l'edifici. Per ara, el col·lectiu manté una presència continuada a la finca per assegurar l'ocupació. "No ens ha quedat més remei que passar a l'acció directa", asseguren representants del sindicat, que consideren que ni l'administració ni la justícia han fet els passos necessaris per garantir el dret de Sánchez.Des del 1975 Sánchez vivia al seu pis del carrer Maignon. El 2001, després de tenir problemes econòmics, va acordar amb l'antiga propietat una modificació del seu contracte de lloguer. Ell es comprometia a condicionar el soterrani, que aleshores no tenia cèdula d'habitabilitat, i deixava lliure l'àtic a canvi d'una rebaixa en la quota, que passaria a ser de 15.000 pessetes.El canvi es va formalitzar amb un annex del contracte de renda antiga. El 2017 la finca va canviar de mans, després que l'empresa UPL Gràcia adquirís l'edifici. El seu administrador, Michael Saidov, tenia la intenció de no renovar el contracte de cap veí i davant la impossibilitat de finalitzar l'acord amb el Francisco -els contractes de renda antiga són indefinits- va demandar-lo argumentant que l'annex era en realitat un nou contracte.

