Aragonès i Colau enceten una nova etapa de «lleialtat institucional» entre el Govern i l'Ajuntament

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha estrenat aquest dijous l'agenda institucional amb una reunió amb l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. En una compareixença conjunta posterior, tots dos han assenyalat que la trobada ha estat "profitosa" i han indicat que arrenquen una nova etapa de "lleialtat institucional" entre les dues bandes de la Plaça Sant Jaume. Han acordat, per ara, una reunió de la comissió mixta entre el Govern i l'Ajuntament que es afrà el 18 de juliol i que tindrà com a prioritat combatre els desnonaments i els problemes derivats de l'emergència habitacional."Hem de col·laborar perquè hi hagi un punt d'inflexió", ha ressaltat Colau. "Cal que la Generalitat ens pugui acompanyar. Posem al servei la nostra experiència en els últims anys per evitar que hi hagi desnonaments", ha destacat l'alcaldessa després d'una trobada que s'ha allargat aproximadament una hora i mitja. També hi haurà un abordatge metropolità de la problemàtica de l'habitatge. A banda d'això, Colau també ha assenyalat que s'ha parlat d'emergència social i que cal "intensificar" la feina dels serveis municipals."Les institucions no hem de competir", ha remarcat Aragonès. Durant la cita també s'ha parlat de la salut mental, una de les qüestions que el nou president ha situat com a prioritat. La primera visita que va fer va ser al Parc Taulí de Sabadell, des d'on va anunciar un pla nacional sobre salut mental en els primers mesos de mandat.

