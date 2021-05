Collboni admet que els vots de Valls es van negociar a canvi que l'Ajuntament «no estigués condicionat pel procés»

📌 @jaumecollboni defensa que considera que "no pots dialogar amb normalitat amb algú que té persones a la presó" | @socialistes_cat @pscbarcelona



Jaume Collboni, primer tinent d’alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona, ha explicat en una entrevista al Cafè d'Idees de La 2 que els vots de Manuel Valls que van donar l'alcaldia a Ada Colau es van negociar a canvi que el consistori "s'ocupés dels problemes de la gent i no estigués condicionat pel procés independentista".Encara sobre Valls, el socialista ha valorat el seu adeu de Barcelona: "Pel que he llegit és una decisió personal. No m'estranya, crec que el seu projecte no va reeixir, és obvi", ha afirmat Collboni.En referència als indults, Collboni opina que "no pots dialogar amb normalitat amb algú que té persones a la presó". El socialista creu que "el que s'està plantejant està dins de l'estat de dret" i que donar-los seria "una mostra de la seva fortalesa".El primer tinent d'alcaldia ha destacat que "la gran aportació" del seu govern ha estat "obviar el processisme" i ha reconegut que "els grups de l'oposició en general i Esquerra han estat a l'alçada de la gestió de la crisi de la Covid-19".Collboni ha assegurat que espera guanyar les eleccions del 2023 i que Elsa Artadi no serà una rival dura tot i ser "una bona política". "Honestament crec que és una bona notícia que continuï a l'Ajuntament perquè és una bona política", ha afegit.

