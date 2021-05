Aragonès: «L'alternativa al referèndum és una derrota que no acceptarem»

Pere Aragonès admet que és difícil que, en els pròxims dos anys, la taula de diàleg amb el govern del PSOE doni resultats. Però l'alternativa, ha dit, no és "aixecar-se", no és "abandonar el diàleg" malgrat que el mateix president de la Generalitat pugui "compartir l'escepticisme". Es tracta de persistir i de mostrar, a ulls de molts catalans i la comunitat internacional, que la part catalana persisteix. Això vol dir referèndum i amnistia, els dos grans objectius polítics del nou Govern. "L'alternativa al referèndum és una derrota que no acceptarem o ajornar la solució sine die", ha afirmat sense anar més enllà en la concreció de la no acceptació. Ha recordat que l'Estat és incapaç de formular "una proposta per Catalunya".Aragonès ha concedit a TV3 la seva primera entrevista des que va prendre possessió com a president de la Generalitat dilluns al vespre. El director de la cadena pública, Vicent Sanchis, ha estat l'encarregat de fer-li les preguntes al Pati de Carruatges del Palau de la Generalitat, en una conversa que s'ha allargat pràcticament una hora i mitja. La porta d'accés des del carrer de Sant Honorat ha quedat oberta durant l'entrevista per la voluntat de presentar una institució oberta als ciutadans.Aragonès ha insistit en la necessitat d'impulsar un gran acord nacional per a l'amnistia i l'autodeterminació perquè, ha afirmat, "permet ampliar les majories" i afrontar qualsevol escenari amb garanties i sumant complicitats. De fet, ha recordat que l'amnistia té encaix en el marc legal espanyol, per bé que ha admès que implica admetre l'arrel política de la repressió.El cap de l'executiu ha defugit els enfrontaments amb Carles Puigdemont i el seu Consell per la República, que ha admès que no va ser ERC qui va situar "al centre de la negociació". Ha insistit que ara s'ha de replantejar i ha apuntat a la internacionalització del procés català com el principal objectiu que ha de tenir.Aragonès ha afirmat que el seu Govern ha de treballar "com un equip" i que això és el que ha demanat als seus consellers en el primer dia de treball de l'executiu. En aquest sentit, ha recordat que el seu ha de ser "el Govern del país" i que hi ha problemes, com ara els desnonaments, "que no els resoldrà només una conselleria".El president ha indicat que té una bona relació amb l'expresident Quim Torra i no ha volgut entrar en polèmiques pel seu llibre-dietari que, ha afirmat, respon a les tensions i dificultat del moment. Les tensions de l'anterior Govern, ha assegurat, han passat factura, de la mateixa manera que ho ha fet la repressió. "Les circumstàncies han estat extraordinàriament dures", ha dit.Sanchis ha burxat el president per la relació amb la CUP, que ha presentat com un soci poc fiable. Aragonès l'ha rebatut recordant que els anticapitalistes sí que van complir, a diferència de Junts, amb el mandat del 52% i "fins a tres cops van ser-hi per votar la investidura". "Ells van complir i jo compliré amb la part que em toca", ha expressat, tot recordant que el pacte amb la CUP no és incompatible amb el de Junts. Un dels punts, per exemple, és redimensionar la implantació de les energies renovables ara que l'allau de projectes d'eòlica i fotovoltaica es concentra al sud i l'oest del país: "Hi ha territoris que de forma legítima pensen que hi haurà massificació a les seves comarques. La transició energètica ha de ser percebuda com a justa per tots els territoris", ha avisat.Complir acords i també ser auster en la gestió dels recursos públics. Aragonès ha afirmat que els independentistes no han fet aquest camí "per acabar demanant un nou finançament", però que el seu executiu lluitarà també per millorar-lo, per consolidar els fons Covid i altres transferències. "No deixarem de reclamar ni un sol euro perquè els produïm", ha dit. El president ha indicat que els sacrificis que vindran "per les dificultats que passa molta gent" també l'afectaran a ell, que s'abaixarà el sou un 15%. En l'àmbit econòmic, ha fixat com a prioritats lluitar contra l'atur juvenil, que és del 33% entre els menors de 29 anys, i la gestió dels fons europeus, que s'hauran de preservar en la negociació amb l'Estat. El president ha recordat que les mesures per facilitar l'ocupació juvenil -via ajudes directes a empreses- formarà part del pla de xoc que es validarà en les properes setmanes.

