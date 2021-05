El nou Govern liderat per Pere Aragonès ja ha començat a caminar. Es tracta d'un executiu paritari, renovat –només tres figures repeteixen respecte l'anterior legislatura- i que incorpora independents i perfils tècnics en places sensibles com. Té 14 departaments, una més que en l'anterior executiu, i compleix sobradament la paritat: vuit conselleres i sis consellers.A banda del president Pere Aragonès, ERC assumeix set conselleries. Només repeteix–a Agricultura hi ha sumat bona part de les competències de medi ambient provinents de l'extint Departament de Territori i Sostenibilitat-, mentre que s'incorporen per primera vegada a l'executiu(Presidència), l'independent(Interior),(Educació),(Cultura), la independent(Feminismes i Igualtat) i l'expresident del Parlament(Empresa). El també republicàés el nou secretari del Govern.Junts també assumeix set conselleries. L'home fort seràque, a banda de la vicepresidència, comandarà el nou Departament de Polítiques Digitals, Infraestructures i Agenda Urbana, una fusió de la seva antiga conselleria –és l'únic representant de Junts que continua- i del desaparegut Departament de Territori.El partit de Puigdemont i Jordi Sànchez aporta tres independents:(Economia i Hisenda),(Salut) i(Acció Exterior i Transparència). La nòmina de consellers es completa amb(Justícia),(Drets Socials) i(Recerca i Universitats).