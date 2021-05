El govern de Colau demana temps per valorar el projecte de l'Hermitage i el Liceu

El govern de Barcelona considera que l'aliança promoguda pel Port entre el Teatre del Liceu i el Museu Hermitage per crear un "hub" cultural al front marítim de la ciutat obre un "nou escenari" i demana més temps i concrecions per valorar-lo.La tinenta d'alcaldia d'Urbanisme i representant del consistori al Consell d'Administració del Port, Janet Sanz, ha demanat que es retiri de l'ordre del dia de la reunió d'aquest dimecres el punt sobre la concessió del desenvolupament de la parcel·la de l'edifici central de la Nova Bocana a l'Hermitage. Per als responsables municipals, el redactat d'aquest punt representa un "escenari antic", d'una "proposta que ja no està sobre la taula".Tot plegat després que El Teatre del Liceu i el Museu Hermitage Barcelona, amb el vistiplau del Port de Barcelona, han iniciat converses per arribar a un acord de col·laboració i crear un gran "hub" cultural del mar, una alternativa al projecte inicial de l'Hermitage.En un comunicat, el Port de Barcelona assenyala que el nou espai funcionaria com un centre cultural "d'art total", on conviurien diverses activitats i entitats de referència de la ciutat, des de representacions i programes expositius a d'altres relacionades amb l'art, la cultura, la recerca i la innovació.Segons els impulsors, la nova proposta també s'ajusta a les demandes de l'Ajuntament de Barcelona, que aposta per un projecte enfocat al públic local i sostenible en termes de la mobilitat. El nou projecte, segons el Port de Barcelona, facilitaria al Liceu la disposició d'espais complementaris per desenvolupar activitats artístiques i formatives, una fórmula que utilitzen altres grans teatres d'òpera internacionals. "Així, s'impulsaria el futur espai com un centre cultural, multidisciplinari i transversal, dotat d'un caràcter diferencial i amb un fort component local i arrelat a la ciutat", subratlla el Port.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor