Sánchez prendrà la decisió sobre els indults guiat per la «concòrdia» i no per la «revenja»

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha avançat aquest dimarts que adoptarà la decisió sobre els indults als presos polítics guiat pels valors de "la concòrdia, l'entesa, el retrobament" i la "convivència" i no per la voluntat de "revenja". El Tribunal Suprem s'ha de pronunciar en els propers dies sobre si s'ha de concedir el perdó als líders de l'1-O o no, i aleshores serà el torn del govern espanyol per prendre una decisió. És la primera vegada que Sánchez fa referència als indults en aquests termes.Sànchez també ha retret al PP que anunciï una batalla política sobre aquesta qüestió. Els de Pablo Casado ja han avançat que presentaran recurs contra el perdó, si finalment s'acaba concedint. Això activaria la via judicial, que tot i ser limitada podria acabar amb l'anul·lació de l'indult. "Jo vaig donar suport a l'aprovació del 155 que suspenia l'autonomia de la Generalitat per defensar la integritat territorial del país i perquè vaig entendre que era una qüestió d'Estat", ha recordat el president espanyol.El dirigent del PSOE ha parlat a la roda de premsa posterior al Consell Europeu i també ha afirmat que és "molt important mirar al futur, aprendre dels errors", "superar fractures" i buscar la "concòrdia i la convivència". Les paraules de Sánchez anticipen una possible decisió favorable als indults. Tot apunta que el Suprem s'hi oposarà, igual que la Fiscalia, i en aquest cas l'indult del govern espanyol -si és que finalment el concedeix- hauria de ser parcial, i no de tota la pena imposada per la sala penal.En tot cas, els tempos no estan definits. El Suprem ha allargat l'elaboració dels seus informes. Primer arribaran al Ministeri de Justícia, que els haurà de traslladar al consell de ministres per prendre una decisió. No hi ha terminis establerts, però la decisió es podria prendre abans de l'estiu. D'altra banda, el context polític també hi influeix i la patacada del PSOE a Madrid no facilita una posició més moderada dels socialistes. Les primàries d'Andalusia també poden condicionar el calendari. Els presos polítics fa quasi quatre anys que són a la presó.

